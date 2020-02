«Πλοίο-φάντασμα» ξεβράστηκε σε ακτή μετά από κακοκαιρία

Ένα «πλοίο φάντασμα» ξεβράστηκε στις ιρλανδικές ακτές μετά το πέρασμα του τυφώνα Ντένις.Το πλοίο είχε εντοπιστεί να πλέει σε αφρικανική ακτή πριν από έξι μήνες και ξεβράστηκε στο Κάουντι Κορκ της Ιρλανδίας.

Ένας εκπρόσωπος της ακτοφυλακής του Γουότερφορντ δήλωσε στον Irish Examiner ότι το πλοίο ελέγχθηκε εξονυχιστικά και δεν βρέθηκε κανείς επάνω και ότι δε μολύνει την περιοχή. «Αυτό συμβαίνει μία φορά στο εκατομμύριο. Το πλοίο πέρασε από την αφρικανική ακτή, στην ισπανική, τη βρετανική και κατέληξε εδώ στην Ιρλανδία. Δεν έχω δει ποτέ κάτι τόσο εγκαταλελειμμένο όσο αυτό» είπε ο Τζον Τάταν.

Πέπλο μυστηρίου εξακολουθεί να καλύπτει το πώς το πλοίο, που κατασκευάστηκε το 1976, κατέληξε να πλέει στον Ατλαντικό Ωκεανό χωρίς πλήρωμα.

Rescue 117 was tasked earlier today to a vessel aground near Ballycotton, Cork. There was nobody on board. Previously the @USCG had rescued the 10 crew members from the vessel back in September 2018. The vessel has been drifting since and today came ashore on the Cork coastline. pic.twitter.com/NbvlZ89KSY

— Irish Coast Guard (@IrishCoastGuard) February 16, 2020