Πόλεμος Ισραήλ: Βομβαρδισμοί κοντά στο νοσοκομείο Al Quds

Στη δεύτερη φάση πέρασε ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα, με χερσαίες επιχειρήσεις και σφοδρότατους βομβαρδισμούς,

και με τον στρατό να δίνει νέα εντολή εκκένωσης, ζητώντας από τους κατοίκους που έχουν απομείνει να αποχωρήσουν αμέσως προς νότο.

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες πως οι τηλεπικοινωνίες έχουν αρχίσει να αποκαθίστανται σταδιακά στη Λωρίδα.

Ξεπέρασαν τις 8.000 οι Παλαιστίνιοι που σκοτώθηκαν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς ανάμεσά τους 3.342 παιδιά

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ-Χαμάς, με τη μεσολάβηση του Κατάρ, συνεχίστηκαν και το Σάββατο «με πιο αργό ρυθμό» σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες.

Το Ιράν διαμηνύει ότι το Ισραήλ «ξεπέρασε τις κόκκινες γραμμές». Χώρες του Κόλπου προειδοποίησαν το Ισραήλ να μην επιχειρήσει νέα χερσαία επιχείρηση στη Γάζα.

21:42 Ισραηλινός στρατός: «Επείγουσα» η έκκληση προς τους πολίτες της Γάζας να μετακινηθούν νότια. Στους 239 ανέρχονται οι επιβεβαιωμένοι όμηροι

Ο ισραηλινός στρατός διαμήνυσε απόψε ότι η έκκλησή του προς τους Παλαιστίνιους της Πόλης της Γάζας να εκκενώσουν την πόλη κατευθυνόμενοι προς τα νότια είναι πλέον «επείγουσα».

«Τις τελευταίες δύο εβδομάδες καλούμε τους κατοίκους της βόρειας Λωρίδας της Γάζας και της Πόλης της Γάζας να μετεγκατασταθούν προσωρινά στα νότια. Η μετακίνηση προς τα νότια γίνεται για την προσωπική τους ασφάλεια», ανέφερε ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

«Σήμερα τονίζουμε ότι πρόκειται για επείγουσα έκκληση», πρόσθεσε, στη δήλωσή του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

Ο Χαγκάρι ανέφερε εξάλλου ότι ο αριθμός των ανθρώπων που έχει επιβεβαιωθεί ότι πιάστηκαν όμηροι από τη Χαμάς στην επίθεσή της στις 7 Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος ανήλθε στους 239.

21:34 Πόσες είναι οι ανθρώπινες απώλειες σε Γάζα και Ισραήλ μετά τις 7 Οκτωβρίου

Το Al Jazeera έχει αποτυπώσει σε γράφημα τις ανθρώπινες απώλειες σε Γάζα και Ισραήλ μετά τις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δώσει οι παλαιστινιακές και ισραηλινές αρχές.

21:25 Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος επιβεβαιώνει ότι πέρασαν άλλα 24 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια από τη Ράφα

Όπως αναφέρθηκε και λίγο νωρίτερα, άλλα 24 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια πέρασαν από την Αίγυπτο στη Γάζα, με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο, με ανάρτησή της, να επιβεβαιώνει ότι συνέβη κάτι τέτοιο.

Η ανθρωπιστική οργάνωση αναφέρει συνολικά ότι μέχρι στιγμής έχουν περάσει 118 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια στην πολύπαθη και πολιορκημένη από τα ισραηλινά στρατεύματα Λωρίδα της Γάζας.

21:17 Ισραηλινός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη: Η διεθνής χρηματοδότηση προς τον ΟΗΕ πρέπει να τερματιστεί

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, Γκιλάντ Ερντάν κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να σταματήσει τη χρηματοδότηση του παγκόσμιου οργανισμού, λίγες ημέρες μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ του μη δεσμευτικού ψηφίσματος που ζητούσε άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

«Κάθε έντιμη χώρα θα πρέπει να σταματήσει να χρηματοδοτεί τον ΟΗΕ. Μέχρι να σταματήσει η προκατάληψη και ο αντισημιτισμός, δεν μπορούμε πλέον να συνεχίσουμε να λειτουργούμε ως συνήθως», δήλωσε στο Fox News, προσθέτοντας ότι ο ΟΗΕ έχει δομικά ελαττώματα επειδή το ένα τρίτο των κρατών μελών του είναι μουσουλμανικές χώρες.

21:04 Ανθρωπιστική βοήθεια από την Αίγυπτο στη Γάζα

Το Al Αrabiya μεταδίδει ότι 24 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια πέρασαν στη Γάζα από την Αίγυπτο, με την Αιγυπτιακή Ερυθρά Ημισέληνο να ενισχύει την αντίστοιχη οργάνωση στη Γάζα.

20:55 Νέο σκληρό μήνυμα του Ερντογάν στο Ισραήλ

Η Τουρκία «ανοίγει πανιά» προς τον δεύτερο αιώνα της, δήλωσε απόψε ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός αιώνα από την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας.

Στην ομιλία του για την επέτειο αυτή ο Ερντογάν προανήγγειλε ότι ο σημαντικότερος στόχος της χώρας του για τα επόμενα χρόνια θα είναι η τροποποίηση του Συντάγματος.

«Η Δημοκρατία της Τουρκίας, την οποία κηρύξαμε στις 29 Οκτωβρίου 1923 συμπληρώνει σήμερα έναν αιώνα και ανοίγει πανιά για τον δεύτερο αιώνα της, τον οποίο αποκαλούμε Αιώνα της Τουρκίας», πρόσθεσε.

Όπως επιθυμούσε ο ιδρυτής της σύγχρονης Τουρκίας, ο Κεμάλ Ατατούρκ, η χώρα του σήμερα λειτουργεί ως φύλακας για τους εγκαταλελειμμένους σε αυτήν την περιοχή και στον κόσμο, πρόσθεσε. Η Τουρκία «σπεύδει σε βοήθεια όσων έχουν ανάγκη, από τον Καύκασο μέχρι την Ασία, από το Τουρκεστάν μέχρι την Παλαιστίνη», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ο Ερντογάν είπε ότι η Τουρκία διατηρεί σθεναρή στάση υπέρ της Παλαιστίνης και της Γάζας. Τόνισε ότι «καμία ιμπεριαλιστική δύναμη» δεν θα καταφέρει να εμποδίσει την Τουρκία να γίνει μια «ευτυχισμένη, επιτυχημένη και νικηφόρα χώρα». Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης σε μια νέα συμφωνία με την Ισπανία για την αγορά ενός δεύτερου αεροπλανοφόρου, μιας αναβαθμισμένης έκδοσης του TCG Anadolu.

20:49 Νεκροί και τραυματίες μετά τους νέους βομβαρδισμούς σε βόρεια και νότια Γάζα

Σύμφωνα με το Quds News Network, το οποίο σχετίζεται με τη Χαμάς, 16 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και πάνω από 20 τραυματίστηκαν μετά από ισραηλινά πλήγματα, τα οποία είχαν στόχο ένα σπίτι στη βόρεια Γάζα.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί και στον νότο της Γάζας όπου, σύμφωνα με την ίδια πηγή, σκοτώθηκαν επτά άμαχοι και αρκετοί τραυματίστηκαν μετά από ισραηλινό χτύπημα σε σπίτι στη Ράφα. Συνεχίζονται οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε βόρεια και νότια Γάζα. Τραυματίας μετά από ισραηλινό χτύπημα στη Ράφα, νότια στη Γάζα.

Τα παιδιά είναι οι μεγάλοι από τη νέα κρίση στην πολύπαθη Γάζα.

20:43 Η Χεζμπολάχ υποστηρίζει ότι κατέρριψε ισραηλινό drone

Η λιβανέζικη Χεζμπολάχ υποστηρίζει ότι κατέρριψε ισραηλινό drone με πύραυλο εδάφους -αέρος.

20:33 Πτήση από το Ισραήλ προς το Νταγκεστάν ανακατευθύνθηκε-Φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές εισέβαλαν στο αεροδρόμιο

Σύμφωνα με τους Times of Israel, πτήση από το Ισραήλ προς το ρωσικό Νταγκεστάν αναγκάστηκε να ανακατευθυνθεί και να αλλάξει τελικό προορισμό από τη Μαχατσκάλα αφού φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές εισέβαλαν στο αεροδρόμιο.

20:24 Αρχηγός ισραηλινού στρατού: «Χτυπάμε τον εχθρό δυνατά, στο εσωτερικό και την είσοδο της Λωρίδας της Γάζας»

Ο Χερζλ Χαλέβι, αρχηγός του ισραηλινού στρατού, μιλώντας σε στρατιώτες στο νότιο Ισραήλ, είπε ότι ο πόλεμος θα είναι «μια μακρά διαδικασία και βρισκόμαστε τώρα στο στάδιο όπου χτυπάμε τον εχθρό σκληρά, στο εσωτερικό και στην είσοδο της Λωρίδας της Γάζας».

«Οι IDF επικεντρώνονται τώρα σε ένα μόνο πράγμα: τη νίκη, την εξάρθρωση της Χαμάς, χτυπώντας όσο το δυνατόν περισσότερους διοικητές του εχθρού, όσο το δυνατόν περισσότερους μαχητές του εχθρού, όσο το δυνατόν περισσότερες υποδομές του εχθρού. Σκοπεύουμε να ασχοληθούμε διεξοδικά με τη Χαμάς, θα εργαστείτε επαγγελματικά, πάρτε μια ανάσα και θα τα πάμε καλά, θα νικήσουμε και θα φέρουμε ασφάλεια στη χώρα», τόνισε.

20:20 Συγκλονίζουν τα βίντεο και οι φωτογραφίες που έρχονται από τη Γάζα

Οι Times of Gaza έχουν συγκεντρώσει μια σειρά φωτογραφίες και βίντεο μετά τις σημερινές ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

20:11 Το Ισραήλ κάλεσε για εξηγήσεις τον Ρώσο πρέσβη μετά την επίσκεψη της Χαμάς

Ο πρέσβης της Ρωσίας στο Ισραήλ, Ανατόλι Βικτόροφ κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών στην Ιερουσαλήμ μετά την επίσκεψη αντιπροσωπείας της Χαμάς στη Μόσχα την Πέμπτη.

Το Ισραήλ «βλέπει με σοβαρότητα την απουσία μιας ξεκάθαρης και σαφούς καταδίκης από τη Μόσχα της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», δήλωσε η αναπληρώτρια διευθύντρια του τμήματος Ευρασίας του υπουργείου Εξωτερικών, πρέσβειρα Σιμόνα Χάλπεριν, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με τον πρέσβη της Ρωσίας.

«Η φιλοξενία των ηγετών της Χαμάς μεταφέρει ένα μήνυμα νομιμοποίησης της τρομοκρατίας κατά των Ισραηλινών», πρόσθεσε η ίδια κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

20:00 Τανκ ανατράπηκε στο βόρειο Ισραήλ. Υπάρχουν τραυματίες

Σύμφωνα με τη Haaretz, τανκ ανατράπηκε στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στη Ρος Χάνκαρα με αποτέλεσμα δύο άτομα να τραυματιστούν σοβαρά και άλλα δύο πιο ελαφριά.

19:55 Αποτυχία του Ισραήλ να προστατέψει τους επιζήσαντες του Ολοκαυτώματος. Ένας στους τρεις ζει στη φτώχεια

Όσο οι ισραηλινές δυνάμεις βομβαρδίζουν αμάχους στη Γάζα, οι επιζήσαντες του Άουσβιτς και του Νταχάου υποφέρουν στην ίδια τους την πατρίδα.

19:48 Οι δυνάμεις Al-Fajr από τον Λίβανο ανέλαβαν την ευθύνη για τα χτυπήματα στη Δυτική Γαλιλαία

Οι δυνάμεις της Al-Fajr στον Λίβανο (το ένοπλο τμήμα της οργάνωσης Αλ-Τζαμάα Αλ-Ισλαμίγια) ανέλαβαν την ευθύνη για τους πυροβολισμούς στη Δυτική Γαλιλαία, αλλά και προς την Κιριάτ Σμόνα νωρίτερα. Αυτό αναφέρουν αραβικά μέσα ενημέρωσης, όπως το al.mayadeen.net, τα οποία σημειώνουν, ότι σύμφωνα με την οργάνωση, «οι ενέργειες θα αυξηθούν καθώς το Ισραήλ συνεχίζει την επιθετικότητά του κατά του νότιου Λιβάνου και της Λωρίδας της Γάζας».

lsraeli warplanes intentionally hit the vicinity of al-Quds Hospital in Gaza to force Palestinians to evacuate. The hospital, which is currently home to hundreds of casualties and displaced persons, has been severely damaged during the attack. pic.twitter.com/S0lUCfXgJV

— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 29, 2023