Πόλεμος στο Ισραήλ: 150 πυραύλους εκτόξευσε η Χαμάς στο Τελ Αβίβ. 200 Ισραηλινοί νεκροί

Τουλάχιστον 200 Ισραηλινοί σκοτώθηκαν από τις σημερινές επιθέσεις της Χαμάς, μετέδωσε ο ισραηλινός σταθμός N12, σε νεότερο απολογισμό.

Παράλληλα το ισραηλινό υπουργείο Υγείας τόνισε ότι πάνω από 1.000 Ισραηλινοί έχουν τραυματιστεί.

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς προχώρησε σε νέο κύμα πυραυλικών επιθέσεων, εξαπολύοντας 150 ρουκέτες προς το Τελ Αβίβ, με αιτιολογικό την επίθεση του Ισραήλ στον Πύργο της Παλαιστίνης στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι έπληξε «δύο πολυόροφα κτίρια» με αεροπορικές επιδρομές, κατηγορώντας την «τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς», που βρίσκεται στην εξουσία στη Γάζα, ότι προστατεύει τη στρατιωτική της υποδομή «στην καρδιά του πληθυσμού» του παλαιστινιακού θύλακα.

Insane Footage showing 100s of Rockets being launched by Hamas in the Gaza Strip towards Tel Aviv. pic.twitter.com/ueM1NbBrfh

— OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2023