Πώς θερμική κάμερα σε τουριστικό αξιοθέατο εντόπισε καρκίνο του μαστού σε γυναίκα

Μια επίσκεψη σε ένα τουριστικό αξιοθέατο στη Σκωτία άλλαξε για πάντα τη ζωή μιας γυναίκας: η θερμική κάμερα απεικόνισης εντόπισε ότι είχε καρκίνο του μαστού.

Η 41χρονη Μπαλ Γκιλ κοιτούσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Εδιμβούργο, όπου επισκέφτηκε το Camera Obscura and World of Illusions (Μουσείο Ψευδαισθήσεων), όταν παρατήρησε ένα θερμικό αποτύπωμα πάνω από το στήθος της.

Θορυβημένη από αυτό που είδε, έκλεισε ραντεβού με το γιατρό της, ο οποίος της διέγνωσε καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η Γκιλ ήταν τυχερή, αφού οι θερμικές κάμερες δεν είναι αποτελεσματικές στην απεικόνιση της νόσου.

Η Γκιλ έχει κάνει μέχρι τώρα δύο επεμβάσεις και πρόκειται να κάνει και μια τρίτη, για να εμποδίσει την εξάπλωση του καρκίνου.

Μετά τη διάγνωσή της, η Γκιλ, η οποία επισκέφτηκε το αξιοθέατο τον Μάιο, έγραψε στο Μουσείο, ευχαριστώντας το προσωπικό, γιατί όπως τόνισε, χωρίς την κάμερα –παρότι η χρήση της δεν είναι για αυτό το σκοπό-, η ίδια δεν θα το ανακάλυπτε ποτέ.

Ο γενικός διευθυντής του μουσείου, από την πλευρά του, ανέφερε ότι ήταν εκπληκτικό που η Γκιλ είδε τη διαφορά στην εικόνα και έδρασε σωστά και της ευχήθηκε καλή ανάρρωση.

Και μπορεί η Γκιλ να ήταν τυχερή μέσα στην ατυχία της με τη θερμική κάμερα απεικόνισης, ωστόσο οι ειδικοί δεν συνιστούν τη χρήση τέτοιων συσκευών για ιατρικούς σκοπούς.

«Στο παρελθόν, οι θερμικές κάμερες απεικόνισης είχαν δοκιμαστεί για την ανίχνευση του καρκίνου, ωστόσο δεν υπήρξαν ποτέ αποδεδειγμένο εργαλείο ανίχνευσης», ανέφερε η επικεφαλής γιατρός του νοσοκομείου NHS Lothian Δρ. Τρέισι Γκιλις.

Η ίδια και η ομάδα της χρησιμοποιεί ψηφιακούς μαστογράφους για την ανίχνευση καρκίνου του μαστού.

Η Κάρολιν Ρούμπιν, αντιπρόεδρος για την κλινική ακτινολογία στο Royal College of Radiologists, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να δείχνουν ότι είναι αποτελεσματικά εργαλεία για τον έλεγχο του καρκίνου του μαστού ή άλλων ιατρικών καταστάσεων και συμβουλεύει όλες τις γυναίκες να μην αμελούν τους τακτικούς ελέγχους με τους ψηφιακούς μαστογράφους.

Αλλά και η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) προειδοποιεί ενάντια στη χρήση των θερμικών καμερών απεικόνισης ως αυτόνομο διαγνωστικό εργαλείο, λέγοντας ότι δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τους ψηφιακούς μαστογράφους για έγκυρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.

cnn.gr

