Ρωσία: Πυροβολισμοί σε σχολείο. Τουλάχιστον έξι μαθητές νεκροί

Τραγωδία στη Ρωσία ξημέρωσε το πρωί της Δευτέρας! Σύμφωνα με αναφορές έπεσαν πυροβολισμοί σε σχολείο στην πόλη Ιζέβσκ, με αποτέλεσμα έξι μαθητές να πέσουν νεκροί.

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σήμερα το πρωί από ένοπλο άνδρα που εισέβαλε στο δημοτικό σχολείο στην πόλη Ιζέβσκ της Ρωσίας, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα. Ο μαυροντυμένος δράστης φέρεται να εισέβαλε στο 88ο Δημοτικό Σχολείο και να άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας τουλάχιστον έξι μαθητές.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα βρίσκονται αυτήν την ώρα στο σχολείο, το οποίο εκκενώνεται, ενώ υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές για τον αριθμό των τραυματιών. Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν μαθητές ταμπουρωμένους μέσα σε τάξη, ωστόσο η αυθεντικότητά τους δεν έχει επιβεβαιωθεί. Η διευθύντρια του σχολείου κατάφερε να κρυφτεί με έναν τραυματισμένο έφηβο στο γραφείο της, αναφέρουν επίσης τοπικά ΜΜΕ.

Προς το παρόν παραμένει ασαφές εάν ο δράστης έχει τεθεί υπό κράτηση, ενώ άγνωστα παραμένουν και τα κίνητρά του.

⚡️The shooting took place in one of the schools of the Russian city of Izhevsk – ten people injured, – Russia media.

Two of the children have serious injuries, four have moderate injuries.

👉 Follow @Flash_news_ua pic.twitter.com/SMrHxKtqOz

— FLASH (@Flash_news_ua) September 26, 2022