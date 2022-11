Ρωσία: Τέσσερις νεκροί από πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο στη Κριμσκ

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς σε ένα εμπορικό κέντρο στην πόλη Κριμσκ, στη νότια Ρωσία, μετέδωσαν σήμερα

ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων, επικαλούμενα τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου και την εισαγγελία.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ανέφερε ότι μεταξύ των τεσσάρων νεκρών περιλαμβάνεται και ο ένοπλος που άνοιξε πυρ.

Το Κριμσκ είναι μια μικρή πόλη στη νότια περιοχή Κρασνοντάρ της Ρωσίας, κοντά στη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία η Ρωσία προσάρτησε μονομερώς από την Ουκρανία το 2014.

Στο σημείο του συμβάντος στάλθηκαν τοπικοί εισαγγελείς για να ξεκινήσουν έρευνα.

Πλάνα που κυκλοφορούν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν έναν άνδρα να πυροβολεί καθώς περπατά σε έναν δρόμο. Στο τέλος του βίντεο ο άνδρας πυροβολεί από κοντινή απόσταση κάποιον άνθρωπο που είναι πεσμένος στο έδαφος. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει το βίντεο.

