Σαουδική Αραβία: Καμπάνια-μποϊκοτάζ εναντίον της Τουρκίας

Με το hashtag #boycottturkey μπορείτε να δείτε στο Twitter τις εκατοντάδες δημοσιεύσεις που γίνονται από τη Σαουδική Αραβία

μέχρι την Αμερική και πίσω στην Ευρώπη.

Θα βρείτε πολλές δημοσιεύσεις οι οποίες αναφέρονται στο γεγονός ότι τα ράφια των σουπερμάρκετ και άλλων καταστημάτων στη Σαουδική Αραβία άδειασαν από τούρκικα προϊόντα.

Η καμπάνια της Σαουδικής Αραβίας, έρχεται λίγους μήνες μετά τη δημοσιοποίηση ηχητικών αποσπασμάτων από τη δολοφονία του δημοσιογράφου Κασόγκι, στην πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στην Τουρκία. Η Σαουδική Αραβία έχει προχωρήσει σε εμπάργκο για τα τουρκικά προϊόντα. Οι φωτογραφίες είναι από σούπερ μάρκετ της Σαουδικής Αραβίας,όπου στα ράφια προωθούνται με “εκκωφαντικό” τρόπο ελληνικά, αιγυπτιακά και μαροκινά προϊόντα.



How it started (Hitler) VS. How it’s going (Erdogan) pic.twitter.com/n2DGHGGTU0

