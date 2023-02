Σεισμός, Τουρκία: 33.000 οι νεκροί. Ποινικές διώξεις σε εργολάβους, ώρα μηδέν για τη Συρία

Οι φονικοί σεισμοί σε Τουρκία και Συρία έχουν προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και απεριόριστα προβλήματα.

Ακόμα και την Κυριακή εντοπίστηκαν επιζώντες στα χαλάσματα των κτιρίων που κατέρρευσαν σε Τουρκία και Συρία, ωστόσο οι σεισμοί της περασμένης Δευτέρας έχουν προκαλέσει πάνω από 33.000 νεκρούς και τεράστιες καταστροφές.

Ακόμα και σήμερα είναι άγνωστος ο αριθμός των εγκλωβισμένων, εκατοντάδες χιλιάδες είναι οι άνθρωποι που έμειναν άστεγοι, ενώ στη Συρία άλλο ένα μεγάλο ζήτημα είναι η απουσία επαρκούς βοήθειας λόγω της κατάστασης με τον πολυετή εμφύλιο πόλεμο. Την ίδια στιγμή αυξάνονται οι φόβοι για την εξάπλωση λοιμωδών νοσημάτων (όπως επιδημία χολέρας) στις πληγείσες περιοχές.

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, ο αριθμός των νεκρών στη Συρία δεν έχει ενημερωθεί εδώ και δύο ημέρες. Από τους σεισμούς έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 29.605 άνθρωποι στην Τουρκία και περισσότεροι από 3.500 στη Συρία.

Ο χειρότερος απολογισμός μετά το 1939

Οι σεισμοί της Δευτέρας αποτελούν τους πιο θανατηφόρους από το 1939 στην Τουρκία. Στην Αντιόχεια, που χτυπήθηκε σφόδρα από τον Εγκέλαδο, οι καταστηματάρχες έχουν ξεκινήσει να αδειάσουν τα μαγαζιά τους αφού έχει γίνει πλιάτσικο σε ορισμένα σημεία της πόλης.

Σύμφωνα με το Reuters, κάτοικοι και εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις που ήρθαν από άλλες πόλεις καταγγέλλουν επιδείνωση των συνθηκών ασφαλείας, με εκτεταμένες αναφορές για πλιάτσικο σε επιχειρήσεις και σπίτια που κατέρρευσαν.

Αντιμέτωπος με την αγανάκτηση ο Ερντογάν

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει να αντιμετωπίσει σκληρή κριτική και αγανάκτηση σχετικά με την αντίδραση του κράτους μετά τους φονικούς σεισμούς, καθώς προετοιμάζεται για τις προεδρικές εκλογές που αναμένεται να είναι οι δυσκολότερες των δύο δεκαετιών που βρίσκεται στην εξουσία. Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει με αποφασιστικότητα τους πλιατσικολόγους.

Επίσης, η τουρκική κυβέρνηση ξεκίνησε το κυνήγι των εργολάβων που ευθύνονται για τις κακοτεχνίες που υπήρχαν στα κτίρια, δίνοντας εντολή για τη σύλληψη 113 από τους 131 υπόπτους.

Σύμφωνα με το BBC, o Φουάτ Οκτάι υποσχέθηκε να διερευνηθεί διεξοδικά όποιος ευθύνεται εμμέσως για τον φονικό σεισμό. Μάλιστα, ανέφερε πως μέχρι στιγμής έχουν αναγνωριστεί 131 ύποπτοι ως υπεύθυνοι για την κατάρρευση ορισμένων από τα χιλιάδες κτίρια που ισοπεδώθηκαν στις 10 επαρχίες που επλήγησαν από τους σεισμούς της προηγούμενης Δευτέρας και ότι «έχουν εκδοθεί εντάλματα κράτησης για 113 από αυτούς».

Ο υπουργός Περιβάλλοντος, Μουράτ Κουρούμ δήλωσε ότι 24.921 κτίρια σε όλη την περιοχή κατέρρευσαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τον σεισμό, με βάση τις εκτιμήσεις επί 170.000 κτιρίων.

Ώρα μηδέν στη Συρία

Στη Συρία, η καταστροφή έπληξε περισσότερο το βορειοδυτικό τμήμα που ελέγχεται από τους αντάρτες, αφήνοντας άστεγους για άλλη μια φορά πολλούς ανθρώπους που είχαν ήδη εκτοπιστεί αρκετές φορές από τον πολυετή εμφύλιο πόλεμο. Η συγκεκριμένη περιοχή έλαβε ελάχιστη βοήθεια σε σύγκριση με τις περιοχές που ελέγχονται από την κυβέρνηση.

«Έχουμε μέχρι στιγμής απογοητεύσει τους ανθρώπους στη βορειοδυτική Συρία», έγραψε στο Twitter ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών για τη βοήθεια Μάρτιν Γκρίφιθς από τα σύνορα Τουρκίας – Συρίας, όπου μόνο ένα μόνο πέρασμα είναι ανοιχτό για τις προμήθειες βοήθειας του ΟΗΕ.

At the #Türkiye–#Syria border today.

We have so far failed the people in north-west Syria.

They rightly feel abandoned. Looking for international help that hasn’t arrived.

My duty and our obligation is to correct this failure as fast as we can.

That’s my focus now.

— Martin Griffiths (@UNReliefChief) February 12, 2023

«Δικαιολογημένα αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι», δήλωσε ο Γκρίφιθς, προσθέτοντας ότι έχει επικεντρωθεί στην ταχεία αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.

Να ανοίξουν τα περάσματα για βοήθεια ζητούν οι ΗΠΑ

Η Ουάσινγκτον κάλεσε τη συριακή κυβέρνηση και όλους τους υπόλοιπους «παίκτες» στη Συρία να παράσχουν αμέσως ανθρωπιστική πρόσβαση σε όσους έχουν ανάγκη.

«Πρέπει να επιτραπεί η διέλευση όλης της ανθρωπιστικής βοήθειας από όλα τα συνοριακά περάσματα και να επιτραπεί η διανομή της βοήθειας σε όλες τις πληγείσες περιοχές χωρίς καθυστέρηση», δήλωσε εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου.

