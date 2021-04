Σιγκαπούρη: Τι διαφορετικό έκανε και αριθμεί 30 νεκρούς

2021 και ο πλανήτης δίνει τη μάχη με τον αόρατο εχθρό για δεύτερη χρονιά.

Το τρίτο κύμα της πανδημίας κτυπά ανελέητα αρκετές χώρες με αποτέλεσμα τα περιοριστικά μέτρα να επανέρχονται σε αρκετές χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο.

Στο δημόσιο διάλογο μπαίνουν καθημερινά συζητήσεις για το αν είναι σωστή ή όχι η επιβολή lockdown την ώρα που υπάρχουν χώρες που άφησαν την πανδημία πίσω τους λόγω των μαζικών εμβολιασμών.

Η Σιγκαπούρη έχει πληθυσμό 5,8 εκατ. κατοίκους και από τo πρώτο «χτύπημα» του κορονοϊου, έχει καταγράψει 60.575 κρούσματα και μόλις 30 νεκρούς.

Πολλοί αποδίδουν αυτές τις επιδόσεις στις ιχνηλατήσεις και άλλοι στην προληπτική νοσηλεία ατόμων άνω των 45 ετών ακόμη κι αν δεν έχουν συμπτώματα. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί και το πόσο προσεκτικοί είναι οι κάτοικοι στην υγιεινή, τη χρήση μάσκας και την τήρηση αποστάσεων.

Υγιεινή-καθαριότητα

Η Σιγκαπούρη, έχει λάβει το προσωνύμιο «βασίλισσα της καθαριότητας και της υγιεινής» και χαρακτηρίζεται συχνά ως η καθαρότερη και ασφαλέστερη πόλη του κόσμου. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των πολλών και αυστηρών μέτρων που εφαρμόζονται.

Οι τσίχλες απαγορεύονται, οι νόμοι κατά των απορριμμάτων επιφέρουν πρόστιμα σε όποιον τυχόν πετάξει σκουπίδια στο δρόμο και η αστυνομία κάνει ελέγχους ακόμη και στις δημόσιες τουαλέτες για να δει εάν έχει χρησιμοποιηθεί το καζανάκι. Το αποτέλεσμα; Αστραφτεροί εμπορικοί δρόμοι, άψογα αισθητικά, φροντισμένα πάρκα είναι λίγα μόνο από όσα προσφέρουν οι πολυάριθμοι καθαριστές της πόλης.

Η Σιγκαπούρη έχει καταφέρει να μετριάσει τη διάδοση του ιού μέσω του έγκαιρου εντοπισμού με τη χρήση επιθετικών πολιτικών ιχνηλάτησης των επαφών και διαγνωστικών τεστ που κέρδισαν τους επαίνους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Διαγνωστικά τεστ έγιναν σε σχεδόν 900.000 ανθρώπους, πάνω από το 15% του πληθυσμού της που φθάνει τα 5,7 εκατομμύρια κατοίκους, σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα. Πρόκειται για μια από τις υψηλότερες κατά κεφαλήν αναλογίες στον κόσμο.

Αυτοί που διαμένουν σε κοιτώνες υποβάλλονται σε διαδοχικά τεστ, οι αρχές πραγματοποιούν μαζικά τεστ στις ευάλωτες κοινότητες, όπως οι ένοικοι των οίκων ευγηρίας, ενώ δωρεάν τεστ προσφέρονται σε όλους άνω των 13 ετών που έχουν ενδείξεις οξείας μόλυνσης του αναπνευστικού.

«Όσο περισσότερες διαγνώσεις κάνουμε, τόσο χαμηλότερη είναι η αναλογία των θανάτων», λέει ο Χσου Λι Γιανγκ στης Σχολής Δημόσιας Υγείας Saw Swee Hock του Εθνικού Πανεπιστημίου της Σιγκαπούρης

Νοσηλεία

Η προληπτική προσέγγιση εφαρμόζεται και στη θεραπεία. Ασθενείς με Covid-19 πάνω από την ηλικία των 45 ετών ή με υποκείμενα νοσήματα που τους καθιστούν ευάλωτους νοσηλεύονται ακόμη κι αν δεν έχουν συμπτώματα, λένε γιατροί.

«Η φροντίδα μας είναι συμβατική, αλλά την παρέχουμε καλά· διαχείριση υγρών, αντιπηκτικά και τόσο αποδεδειγμένης αξίας φάρμακα όσο και συμμετοχή σε δοκιμές φαρμάκων», λέει ο Ντέιλ Φίσερ, ανώτερος σύμβουλος στο Εθνικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Σιγκαπούρης.

Η Σιγκαπούρη ήταν ήδη ένας κόμβος ιατρικού τουρισμού στη νοτιοανατολική Ασία, με πολυάριθμα ιδιωτικά νοσοκομεία και υψηλής ποιότητας δημόσιες υγειονομικές εγκαταστάσεις. Δημιούργησε επίσης εγκαταστάσεις για ασθενείς με κορωνοϊό σε μεγάλους εκθεσιακούς χώρους, καθώς και άλλες προσωρινές εγκαταστάσεις για όσους έχουν ήπια ή και καθόλου συμπτώματα.

Εξαιτίας αυτού δεν υπήρξε κορεσμός στο υγειονομικό σύστημα και η προσοχή και οι πόροι κατέστη δυνατό να επικεντρωθούν στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, λένε γιατροί. Αυτή τη στιγμή η Σιγκαπούρη δεν έχει ασθενείς με Covid-19 στην εντατική, ενώ 42 νοσηλεύονται σε νοσοκομεία και άλλοι 490 σε προσωρινές εγκαταστάσεις.

Υποχρεωτικές μάσκες

Η πόλη κράτος κατέστησε από τον Απρίλιο του 2020 τις μάσκες υποχρεωτικές στους δημόσιους χώρους, νωρίτερα από πολλές άλλες χώρες. Υπενθυμίζεται πως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει συστήσει τη χρήση μάσκας σε συνδυασμό και με άλλα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης.

«Στη Σιγκαπούρη έχουμε υιοθετήσει καλές συνήθειες με τις μάσκες. Αυτό κάνει τη νόσο ηπιότερη», λέει ο Λίονγκ Χόι Ναμ, ειδικός στις λοιμώδεις νόσους στο νοσοκομείο Mount Elizabeth της πόλης.

Ταξινόμηση

Η Σιγκαπούρη επιμένει αυστηρά στον ορισμό του ΠΟΥ για τα κρούσματα για να ταξινομήσει τους θανάτους ως οφειλόμενους στην Covid-19.

«Δεν αμφιβάλλω πως, αν ο ΠΟΥ αναθεωρήσει τον ορισμό του για τα κρούσματα, μερικοί από τους θανάτους, που δεν οφείλονται σε πνευμονία, θα αναταξινομηθούν και η αναλογία των θανάτων θα αλλάξει», λέει ο Πολ Ταμπάια, πρόεδρος της Asia Pacific Society of Clinical Microbiology and Infection, χωρίς να διευκρινίζει σε ποιο βαθμό μπορεί να αλλάξει.

sigmalive

