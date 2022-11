Σικάγο: 2 νεκροί, 14 τραυματίες σε καραμπόλα από κλεμμένο αυτοκίνητο

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 16, ανάμεσά τους παιδιά, τραυματίστηκαν όταν ένα κλεμμένο αυτοκίνητο στο Σικάγο προκάλεσε ένα φρικτό τροχαίο δυστύχημα το βράδυ της Τετάρτης.

Το τροχαίο-καραμπόλα συνέβη όταν ο οδηγός ενός κλεμμένου αυτοκινήτου συγκρούστηκε με επτά διαφορετικά οχήματα ενώ προσπαθούσε να περάσει με ταχύτητα από μια διασταύρωσης στη γειτονιά Chatham του Σικάγο περίπου στις 5 μ.μ. το απόγευμα της Τετάρτης, ανέφερε η Chicago Tribune.

Το αυτοκίνητο, το οποίο φέρεται να είχε κλαπεί νωρίτερα εκείνη την ημέρα, έπιασε φωτιά στη μέση της διασταύρωσης -προκαλώντας τον θάνατο των δύο ατόμων που βρίσκονταν μέσα.

Επτά παιδιά και εννέα ενήλικες χρειάστηκε να νοσηλευτούν ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, με την κατάσταση της υγείας τους να κρίνεται καλή το πρωί της Πέμπτης, σύμφωνα με τις αρχές. Τουλάχιστον 10 ασθενοφόρα κλήθηκαν για να βοηθήσουν με τους τραυματίες. Εκτός από το καμένο αυτοκίνητο μάρκας Dodge, στο σημείο υπήρχε ακόμα ένα αυτοκίνητο που είχε αναποδογυρίσει εντελώς και πολλά άλλα οχήματα στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο.

«Δεν έμοιαζε με τίποτα από όσα έχω δει μέχρι τώρα και έχω δει πολλά ατυχήματα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Σικάγο, Λάρι Μέριτ. Τα δύο άτομα μέσα στο κλεμμένο Dodge δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη. Οι αστυνομικοί είπαν ότι βρήκαν έναν «όπλο τύπου πυροβόλου σαν τουφέκι» στο αυτοκίνητο, με τη Μονάδα Ατυχημάτων του Αστυνομικού Τμήματος του Σικάγο να εξακολουθεί να διερευνά το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα.

EMS Plan 2 at 87th & Cottage for a crash involving 6 vehicles. There are 2 deceased, several transports, and other patients are being evaluated. pic.twitter.com/oTjHxBtk12

— Chicago Fire Media (@CFDMedia) November 23, 2022