Σοκ και οργή από Associated Press και Al Jazeera για το χτύπημα στη Γάζα

Η στιγμή που αρχίζει να καταρρέει το κτίριο όπου στεγάζονταν τα γραφεία του Associated Press και του δικτύου Al Jazeera



«Σοκαρισμένο και τρομοκρατημένο» δηλώνει σε ανακοίνωσή του το Associated Press μετά το βομβαρδισμό του κτιρίου όπου στεγάζονταν τα γραφεία του, καθώς και του δικτύου Al Jazeera, στη Λωρίδα της Γάζας. Για πλήγμα στην ενημέρωση μιλά το αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο, ενώ την ίδια στιγμή το εδρεύων στο Κατάρ δίκτυο Al Jazeera καλεί τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσει το χτύπημα και να καταστήσει το Ισραήλ υπόλογο.

«Είμαστε σοκαρισμένοι και τρομοκρατημένοι από το γεγονός ότι ο ισραηλινός στρατός στόχευσε και κατέστρεψε το κτίριο, όπου στεγάζονταν το γραφείο του Associated Press και άλλων μέσων ενημέρωσης στη Γάζα» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής του οργανισμού Γκάρι Προύιτ.

«Γνωρίζουν εδώ και καιρό την τοποθεσία του γραφείου μας και γνωρίζουν ότι εκεί βρίσκονταν δημοσιογράφοι. Μας προειδοποίησαν ότι το κτίριο θα πληγεί. Πρόκειται για μια απίστευτα ανησυχητική εξέλιξη. Αποφύγαμε για λίγο τρομερές ανθρώπινες απώλειες. Περίπου δέκα δημοσιογράφοι και ανεξάρτητοι συνεργάτες του AP βρίσκονταν στο κτίριο και ευτυχώς, μπορέσαμε να το εκκενώσουμε εγκαίρως» σημείωσε.

«Ζητήσαμε πληροφορίες από την ισραηλινή κυβέρνηση και βρισκόμαστε σε επαφή με το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών για να προσπαθήσουμε να μάθουμε περισσότερα» επισήμανε ο Γκάρι Προύιτ.

«Ο κόσμος θα ενημερώνεται λιγότερο σχετικά με το τι συμβαίνει στη Γάζα εξαιτίας των όσων συνέβησαν σήμερα» κατέληξε.

Η στόχευση των δημοσιογράφων συνιστά έγκλημα πολέμου, καταγγέλλει την ίδια στιγμή το αραβόφωνο δίκτυο Al Jazeera, αναφέροντας ότι δόθηκε διορία μίας ώρας προς εκκένωση του κτηρίου, εντούτοις δεν επετράπη στους δημοσιογράφους να μεταφέρουν τον εξοπλισμό τους.

To Al Jazeera κάνει λόγο για «καθαρή ενέργεια προκειμένου να εμποδιστούν οι δημοσιογράφοι να εκτελέσουν το ιερό τους καθήκον στην ενημέρωση», και καλεί τη διεθνή κοινότητα «να καταδικάσει τη βαρβαρότητα του Ισραήλ και να λάβει άμεσα δράση για να λογοδοτήσει η ισραηλινή κυβέρνηση για την εσκεμμένη στόχευση δημοσιογράφων και ειδησεογραφικών μέσων».

Ο πύργος Τζάαλα επρόκειτο για κτήριο-ορόσημο για τη διεθνή δημοσιογραφία στην Πόλη της Γάζας­, με τις περισσότερες ζωντανές ανταποκρίσεις να γίνονται από την οροφή του κτηρίου. Στον πύργο στεγάζονταν επίσης διαμερίσματα και άλλα γραφεία.

