Σοκ στη Γαλλία: Αφρικανός επιτέθηκε σε 73χρονη και την εγγονή της

Σοκ έχει προκαλέσει βίντεο από κάμερα ασφαλείας στην πόλη Μπορντό της Γαλλίας, που καταγράφει καρέ καρέ την επίθεση άνδρα

σε γυναίκα και την εγγονή της την ώρα που έμπαιναν στο σπίτι τους.

Όταν αυτός πλησιάζει πολύ κοντά τους, εκείνες στρέφονται για να μπουν στο σπίτι τους. Όμως την ώρα που η πόρτα πάει να κλείσει πίσω τους, ο άνδρας βάζει το πόδι του, την κρατάει ανοιχτή και τραβάει ρίχνοντας στο έδαφος τη γυναίκα και το παιδί.

Ακολουθούν βίαια σπρωξίματα του άνδρα, ωστόσο το παιδί καταφέρνει να ξεφύγει και να επιστρέψει στη γιαγιά του. Όπως ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές ο δράστης της επίθεσης που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα. Η 73χρονη μεταφέρθηκε τραυματισμένη σε νοσοκομείο, χωρίς, όμως, να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.

Shocking video of violent attack on a grandmother and granddaughter by a migrant in Bordeaux, France goes viral; Netizen demand strict anti-immigration laws. pic.twitter.com/kqjeE2tFW9

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) June 20, 2023

Μοιραστείτε με τους φίλους σας