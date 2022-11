Σον Πεν: “Παρέδωσε” το Όσκαρ του στον Ζελένσκι, μέχρι να κερδίσει τον πόλεμο!

Ο Αμερικανός ηθοποιός Σον Πεν έδωσε το Όσκαρ του στον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της νέας του επίσκεψης στο Κίεβο.

Το βίντεο που δημοσιεύτηκε στο κανάλι Telegram του Ζελένσκι δείχνει επίσης τον πρόεδρο να απονέμει στον Αμερικανό ηθοποιό το παράσημο της Αξίας της Ουκρανίας.

Ο Πεν, ο οποίος είναι γνωστός για τον πολιτικό του ακτιβισμό όσο και για τις ταινίες του, επισκέφθηκε ξανά την Ουκρανία τον Μάρτιο ενώ γύρισε ένα ντοκιμαντέρ για τη σύγκρουση.

Αργότερα είπε ότι σκέφτηκε να συμμετάσχει στις ουκρανικές δυνάμεις για να πολεμήσει εναντίον της Ρωσίας. Οι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου είχαν προσθέσει προηγουμένως τον Πεν και τον συνάδελφό του ηθοποιό Μπεν Στίλερ στη «μαύρη λίστα» της Ρωσίας, πράγμα που σημαίνει ότι πλέον τους απαγορεύεται η είσοδος στη χώρα. Ο 62χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης ζήτησε από τον Ζελένσκι να κρατήσει το αγαλματίδιο μέχρι το τέλος του πολέμου και την ελπιδοφόρο νίκη της Ουκρανίας.

«Είναι απλώς ένα συμβολικό ανόητο πράγμα, αλλά αν ξέρω ότι αν είναι εδώ μαζί σου, τότε θα νιώθω καλύτερα και πιο δυνατός για τους αγώνες», είπε ο Πεν σε ένα βίντεο που κοινοποίησε το γραφείο του Ζελένσκι. «Όταν κερδίσεις, φέρε το πίσω στο Μαλιμπού».

«Πρέπει να κερδίσουμε», απάντησε ο Ζελένσκι αφού αρχικά αρνήθηκε το Όσκαρ του Πεν. «Ο Σον έφερε το αγαλματίδιο του Όσκαρ ως σύμβολο πίστης στη νίκη της χώρας μας», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του μετά την ανταλλαγή. «Θα είναι στην Ουκρανία μέχρι το τέλος του πολέμου».

Hollywood actor Sean Penn has given his Oscar to Ukraine's President Zelenskyy — and many people are mocking his gesture of solidarity. pic.twitter.com/8n5NNmNuax

— DW News (@dwnews) November 10, 2022