Σουδάν: Άμαχοι νεκροί από την έκρηξη βίας. Εκκλήσεις για τερματισμό του εμφυλίου

Εκτός ελέγχου μοιάζει να είναι η κατάσταση στο Σουδάν, με τις συγκρούσεις RSF και στρατού, την ώρα που οι τελευταίες πληροφορίες

μεταφέρουν πως γίνονται μάχες ακόμα και μέσα στο κτήριο της κρατικής τηλεόρασης της χώρας.

Τουλάχιστον τρεις άμαχοι είναι νεκροί από τις συγκρούσεις μεταξύ του στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) στο Σουδάν, όπως ανακοίνωσε ιατρική οργάνωση.

Το απόλυτο χάος επικρατεί στο Χαρτούμ την πρωτεύουσα του Σουδάν, καθώς η πανίσχυρη παραστρατιωτική ομάδα RSF (Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης) συγκρούεται με τον στρατό της χώρας και έχει καταλάβει σημαντικά κυβερνητικά κτήρια, σε μία κλιμάκωση της πολεμικής διαμάχης για την εξουσία της χώρας, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη συνομιλίες υπό ένα μεταβατικό σχέδιο που θα μπορούσε να οδηγήσει στη διεξαγωγή εκλογών.

Οι δυνάμεις RSF υποστήριξαν ότι έχουν τον έλεγχο του προεδρικού μεγάρου, της κατοικίας του αρχηγού του στρατού, στρατηγού Αμπντέλ Φατάχ αλ Μπουρχάν, αλλά και του διεθνούς αεροδρομίου στο Χαρτούμ. Επίσης, υπό τον έλεγχο τους βρίσκονται άλλα δυο αεροδρόμια στην πόλη Μερόβε στα βόρεια της χώρας, αλλά και του αεροδρομίου της πόλης Ελ Ομπέιντ που βρίσκεται στο Νότιο Σουδάν.

Στον αντίποδα η πολεμική αεροπορία της χώρας δηλώνει ότι πραγματοποιεί επιχειρήσεις κατά των παραστρατιωτικών την ώρα που οι συγκρούσεις γενικεύονται σε όλη τη χώρα.

Η πρώτη αντίδραση

Ο Αμερικανός υπουργός των Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, μιλώντας από το Ανόι, έκανε λόγο για «εύθραυστη» κατάσταση, αφήνοντας ωστόσο να εννοηθεί ότι υπάρχει ακόμη η δυνατότητα μιας συνολικής μετάβασης σε μία κυβέρνηση υπό την ηγεσία των πολιτικών κομμάτων. Μερικοί παίκτες «είναι ενδεχόμενο να ασκούν πιέσεις κατά της μετάβασης σε μία πολιτική διαδικασία» συμπλήρωσε ο Μπλίνκεν. Σε πιο δραματικούς τόνους η τοποθέτηση του πρεσβευτή των ΗΠΑ στη χώρα, Τζον Γκόντφρεϊ, ο οποίος περιέγραψε την κατάσταση ως «ουσιαστικά επικίνδυνη», ενώ κάλεσε άμεσα την υψηλόβαθμη ηγεσία να σταματήσει τις πολεμικές συγκρούσεις. Σύμφωνα με μία μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα στο Reuters, πυροβολισμοί ακούγονταν στο ευρύτερο περιβάλλον των εγκαταστάσεων της τηλεόρασης.

Breaking News: Heavy gunfire heard in Sudan’s capital Khartoum

Όπως έγινε γνωστό μέσω ανακοίνωσης του στρατού η Πολεμική Αεροπορία του Σουδάν διεξάγει επιχειρήσεις κατά των επιθέσεων των πανίσχυρων παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF).

Πλάνα τηλεοπτικού σταθμού παρουσίασαν ένα μαχητικό αεροσκάφος να πετάει στον ουρανό της πρωτεύουσας Χαρτούμ, χωρίς το Reuters να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα το αναφερόμενο τηλεοπτικό υλικό.

Κάλεσμα του Ζοζέφ Μπορέλ για τον άμεσο τερματισμό της βίας

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Ζοζέφ Μπορέλ, κάλεσε σήμερα όλες τις εμπλεκόμενες δυνάμεις στην κλιμάκωση της βίας στο Σουδάν να σταματήσουν άμεσα την άσκηση βίας, αναφέροντας σε μία ανάρτησή του στο Twitter πως όλο το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα είναι ασφαλές, ενώ έχει γίνει σχετική καταμέτρησή του.

Alarming news of fighting in #Sudan. The EU calls on all forces to stop the violence immediately.

An escalation will only aggravate the situation. Protection of citizens is a priority.

All EU staff in the country is safe and accounted for.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 15, 2023