Σουδάν: 17 νεκροί, ανάμεσά τους και πέντε παιδιά, από αεροπορικό βομβαρδισμό

Οι αρχές του Σουδάν ανακοίνωσαν ότι 17 άνθρωποι, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα σε αεροπορικό βομβαρδισμό στο νότιο Χαρτούμ.

“Η περιοχή Γιαρμούκ έγινε στόχος αεροπορικής επίθεσης και οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 17 νεκρούς, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, και για την καταστροφή 25 σπιτιών”, αναφέρει σε ανάρτησή της στη σελίδα της στο Facebook η υπηρεσία υγείας της σουδανικής πρωτεύουσας.

Από τις 15 Απριλίου οι μάχες μεταξύ του σουδανικού στρατού υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν και τους παραστρατιωτικούς του στρατηγού Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκλό έχουν φέρει τη χώρα, μια από τις πιο φτωχές παγκοσμίως πριν από τον πόλεμο, στο χείλος της καταστροφής.

Μόνο ένα μέρος των υπηρεσιών των νοσοκομείων που βρίσκονται στις εμπόλεμες περιοχές λειτουργεί, τις μέρες που δεν είναι εντελώς κλειστά. Η κρίση αναμένεται να επιδεινωθεί καθώς πλησιάζει η εποχή των βροχών, που συνήθως φέρνει μαζί της ελονοσία, επισιτιστική ανασφάλεια και βρεφική θνησιμότητα.

Στο Νταρφούρ, όπου αυξάνονται οι μαρτυρίες για μαζική βία εις βάρος των αμάχων, “ζουν 5,6 εκατ. παιδιά εκ των οποίων 270.000 εκτοπίστηκαν λόγω των συγκρούσεων”, σημείωσε η Unicef.

Σε αυτή την τεράστια περιοχή, στα σύνορα με το Τσαντ, “η έλλειψη πόσιμου νερού εκθέτει τα παιδιά στην αφυδάτωση, τη διάρροια και τον υποσιτισμό”.

Από τις συγκρούσεις στο Σουδάν έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό της μη κυβερνητικής οργάνωσης ACLED. Περισσότεροι από 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, εκ των οποίων περισσότερο από ένα εκατομμύριο έφυγε από το Χαρτούμ, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.

528.000 πρόσφυγες έχουν καταφύγει στις γειτονικές χώρες, ενώ περισσότερο από ένα εκατομμύριο παιδιά, ανάμεσά τους 270.000 στο Νταρφούρ, έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω των συγκρούσεων μεταξύ του στρατού και παραστρατιωτικής ομάδας, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της Unicef

Σύμφωνα με την οργάνωση, περισσότερα από 13,6 εκατ. παιδιά έχουν ανάγκη ανθρωπιστική βοήθεια στο Σουδάν. Από αυτά 620.000 πάσχουν από οξύ υποσιτισμό και τα μισά κινδυνεύουν να πεθάνουν αν δεν λάβουν έγκαιρα βοήθεια.

