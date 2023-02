Στη Βηρυτό εκατοντάδες πολίτες καίνε τράπεζες

Εκατοντάδες Λιβανέζοι διαδηλωτές επιτέθηκαν σε τράπεζες της Βηρυτού την Πέμπτη, ενώ απέκλεισαν δρόμους διαμαρτυρόμενοι

για τους άτυπους περιορισμούς στις αναλήψεις μετρητών που ισχύουν εδώ και χρόνια και για την ραγδαία επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών.

Τουλάχιστον έξι τράπεζες τέθηκαν στο στόχαστρο καθώς η λίρα του Λιβάνου έφτασε σε νέο χαμηλό ρεκόρ την Πέμπτη, δήλωσε εκπρόσωπος του Depositors Outcry, ενός λόμπι που εκπροσωπεί καταθέτες με χρήματα εγκλωβισμένα στον τραπεζικό τομέα της χώρας.

Μια τράπεζα στη γειτονιά Μπαντάρο τυλίχτηκε στις φλόγες καθώς οι πυροσβέστες έριχναν νερό και οι αστυνομικοί των αντίστοιχων ΜΑΤ στέκονταν κοντά με ασπίδες.

Από το 2019, οι λιβανικές τράπεζες έχουν επιβάλει περιορισμούς στις αναλήψεις σε δολάρια ΗΠΑ και λιβανέζικες λίρες που δεν επισημοποιήθηκαν ποτέ με νόμο, με αποτέλεσμα οι καταθέτες να αναζητούν πρόσβαση στα κεφάλαιά τους μέσω αγωγών και συχνά με τη βία. Η λιβανέζικη λίρα έχει χάσει περισσότερο από το 98% της αξίας της από τότε που ο χρηματοπιστωτικός τομέας της χώρας κατέρρευσε το 2019.

Η ισοτιμία έφτασε το αστρονομικό 80.000 λίρες ανά δολάριο την Πέμπτη, πέφτοντας από 70.000 λίρες ανά δολάριο μόλις δύο ημέρες νωρίτερα.

Η κεντρική τράπεζα της χώρας, η οποία αγωνίστηκε να διαχειριστεί την κρίση, δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με το γιατί η λίρα κατέρρευσε και τι έκανε για να αντιμετωπίσει το ζήτημα.

Το γραφείο του πρωθυπουργού του Λιβάνου ανέφερε ότι συνεχίζονται οι εργασίες για τη διόρθωση των οικονομικών συνθηκών στη χώρα. Ο Λίβανος έκανε ένα πρώτο βήμα προς την εξασφάλιση της διάσωσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τον Απρίλιο του 2022, αλλά, σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την οριστικοποίησή του.

‘The banks stole everything and are benefiting from the corrupt state system’ — Protesters are setting fire to banks in Beirut in the midst of Lebanon’s financial crisis pic.twitter.com/0xGe5bCxJS

— NowThis (@nowthisnews) February 17, 2023