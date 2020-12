Συγκινητικές επιστολές Άγγλων μαθητών: «Να γυρίσουμε τα Γλυπτά πίσω στην Ελλάδα»

Συγκινούν οι επιστολές από 10χρονους Άγγλους μαθητές που συζήτησαν το θέμα στο σχολείο τους και αποφάσισαν

ότι τα κομμάτια του Παρθενώνα κακώς παραμένουν «φυλακισμένα» στο Βρετανικό Μουσείο.

Έχουν περάσει 204 χρόνια από τότε που ο λόρδος Ελγιν, πρεσβευτής της Βρετανίας στην Υψηλή Πύλη, πούλησε στη Βουλή των Κοινοτήτων τα Γλυπτά που απέσπασε από τον Παρθενώνα. Η αμφισβητούμενης νομιμότητας ενέργειά του-κατά πολλούς, βανδαλισμό – στηλιτεύθηκε από την πρώτη στιγμή, με έναν βρετανό βουλευτή, τον Χιου Χάμερσλι, να ζητά ήδη από το 1816 την επιστροφή των «Ελγινείων» στην Ελλάδα. Εκτοτε, το αίτημα της επανένωσης υποστήριξαν προσωπικότητες διεθνούς εμβέλειας: από τον Μπιλ Κλίντον και τον Βλαντίμιρ Πούτιν έως τον Σον Κόνερι και τον Τζορτζ Κλούνι. Στο πλευρό της Ελλάδας τάσσεται, διαχρονικά, και η πλειοψηφία των Βρετανών, όπως καταδεικνύουν όλες οι σχετικές δημοσκοπήσεις.

Μεταξύ τους και πολλά παιδιά, τα οποία βρίσκουν πάντα τρόπους να μας συγκινούν. Αυτή την εβδομάδα, ο νέος πρεσβευτής της Ελλάδας στο Λονδίνο Ιωάννης Ραπτάκης βρέθηκε αντιμέτωπος με μια ευχάριστη έκπληξη: όταν άνοιξε την αλληλογραφία του, στο γραφείο του στο Χόλαντ Παρκ, αντίκρισε επιστολές από δεκάχρονους Άγγλους μαθητές στις οποίες του εξέφραζαν την ένθερμη υποστήριξή τους στο αίτημα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα. Χωρίς να έχει προηγηθεί επικοινωνία της πρεσβείας μαζί τους, οι μαθήτριες και οι μαθητές της Ε’ Δημοτικού του σχολείου Our Lady of Sion συζήτησαν το θέμα στην τάξη τους και αποφάσισαν να συμπαρασταθούν στην Ελλάδα, έχοντας πειστεί ότι κακώς τα Γλυπτά παραμένουν «φυλακισμένα» στο Βρετανικό Μουσείο.

«Είμαι η Ρόουζ, είμαι 10 χρονών και συμφωνώ απολύτως ότι τα Μάρμαρα του Παρθενώνα πρέπει να ζήσουν στην Ελλάδα», έγραψε στον Έλληνα πρεσβευτή η μικρή μαθήτρια από το Γουέρδινγκ, μια παραθαλάσσια κωμόπολη του Ουέστ Σάσεξ, 79 χιλιόμετρα νότια του Λονδίνου. «Τα Μάρμαρα δεν πρέπει να βρίσκονται στην Αγγλία, πρέπει να βρίσκονται στο ελληνικό μουσείο, γιατί είναι μέρος του ελληνικού πολιτισμού και είναι σαν να κλέβεις ένα μέρος του ελληνικού παρελθόντος σας! Πιστεύω ότι ο λόρδος Ελγιν δεν πήρε τα Μάρμαρα του Παρθενώνα νόμιμα», συνέχισε η Ρόουζ και συμπλήρωσε, μάλλον με σκωπτική διάθεση: «Αρκετά προστάτευσαν οι Αγγλοι τα Μάρμαρα του Παρθενώνα!»

«Παίρνω το μέρος σας και ψηφίζω υπέρ του να σταλούν τα Μάρμαρα στην Ελλάδα. Ο Παρθενώνας φτιάχτηκε για τη θεά Αθηνά. Οι πρόγονοί σας τον έχτισαν πριν από πολλούς αιώνες και οι Ελληνες δικαιούνται να πάρουν πίσω τα Μάρμαρα. Ένας άλλος λόγος είναι ότι δεν νομίζω πως οι Τούρκοι είχαν το δικαίωμα να δώσουν στον λόρδο Έλγιν τα Μάρμαρα, παρότι τότε κυβερνούσαν την Ελλάδα», έγραψε η δεκάχρονη Μίγια και αναρωτήθηκε: «Τι θα γινόταν εάν οι Ελληνες έπαιρναν ένα κομμάτι από το Μπιγκ Μπεν ή από τη Βουλή μας;». Η συμμαθήτριά τους Ντέιζι υπερθεμάτισε: «Νομίζω ότι πρέπει να επιστρέψουμε τα Μάρμαρα του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Οι Έλληνες έφτιαξαν ένα υπέροχο και ιστορικό κτίριο και τους αξίζει να πάρουν πίσω τα Μάρμαρά τους. Ο λόρδος Ελγιν δεν είχε άδεια να τα πάρει. Εμάς δεν θα μας άρεσε εάν οι Έλληνες έπαιρναν το Μπιγκ Μπεν και δεν μας το έδιναν πίσω. Δεν μπορούμε να παίρνουμε από άλλες χώρες πράγματα που δεν μας ανήκουν».

Τι λέει ο πρεσβευτής

«Είναι συγκινητικό ότι παιδιά που μορφώνονται στο βρετανικό εκπαιδευτικό σύστημα αντιλαμβάνονται τόσο την απρέπεια του Ελγιν και την ανοχή των Τούρκων, όσο και την εμμονή των Βρετανών να παρακρατούν παράνομα κομμάτια ενός μνημείου του ελληνικού πολιτισμού», δήλωσε στα «ΝΕΑ» ο πρεσβευτής της Ελλάδας στο Λονδίνο Ιωάννης Ραπτάκης. «Οσο υπάρχουν τέτοιες φωνές, υπάρχει ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα εισακουστούν και οι φωνές των Μαρμάρων που βρίσκονται μακριά από τον χώρο στον οποίο ανήκουν και θα επιστρέψουν ώστε να επανασυνδεθούν με το μνημείο στην Ελλάδα. Αυτά τα παιδιά μας γεμίζουν υπερηφάνεια και επιβεβαιώνουν τις οικουμενικές αξίες του ελληνικού πολιτισμού και του δικαίου», πρόσθεσε ο αποδέκτης των επιστολών, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Οκτώβριο.

«Ως κάποια που επισκέπτεται σχολεία στη Βρετανία σε εβδομαδιαία βάση για να μιλήσει στους μαθητές για τα θαύματα της αρχαίας Ελλάδας, είμαι πολύ χαρούμενη που μαθαίνω ότι η νέα γενιά υποστηρίζει με τόσο ενθουσιασμό την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα. Είναι κάτι που με γεμίζει ελπίδα: όταν τα παιδιά αυτά μεγαλώσουν, θα είναι επιτέλους σε θέση να επιτύχουν αυτό που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάνω από 200 χρόνια», είπε στα «ΝΕΑ» η Ιντιθ Χολ, κορυφαία μελετήτρια του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, καθηγήτρια στο King’s College London και μέλος της Βρετανικής Επιτροπής για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα (BCRPM).

Το αίτημα για την επανένωση των Γλυπτών κερδίζει διαρκώς έδαφος στη Γηραιά Αλβιώνα, με αρκετούς πολιτικούς, πανεπιστημιακούς, καλλιτέχνες και δημοσιογράφους να υποστηρίζουν δημοσίως τον επαναπατρισμό τους. Πολλοί ακόμη βρετανοί μαθητές έχουν στείλει, στο παρελθόν, παρόμοιες επιστολές συμπαράστασης στην ελληνική κυβέρνηση, αλλά και στο Βρετανικό Μουσείο, καλώντας το να προσέλθει σε διάλογο με την Ελλάδα. Το Our Lady of Sion είναι ένα διαθρησκειακό νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο που ιδρύθηκε το 1862. Πριν από τέσσερα χρόνια, μαθητές τού σχολείου είχαν γράψει στη βρετανίδα πρωθυπουργό Τερίζα Μέι ζητώντας της να επιστρέψει τα Γλυπτά στην Ελλάδα. Ακόμη περιμένουν-το ίδιο κι εμείς.

