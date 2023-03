Συγκινούν Ελληνόπουλα της Συρίας που ψάλλουν τον Εθνικό Ύμνο!

Εικόνες είναι από την μαρτυρική Συρία… Τη Συρία που κράτησε Θερμοπύλες απέναντι στην τουρκική θηριωδία

στους ισλαμιστές τρομοκράτες που δημιουργήθηκαν από την Τουρκία και δυστυχώς υποστηρίχθηκαν από τη Δύση.

Τη Συρία που στάθηκε μόνη και υπερήφανη, προστατεύοντας και την ελληνορθόδοξη κληρονομιά της για να μην πέσει στα χέρια των βάρβαρων, των εγκληματιών κατά της ανθρωπότητας.

Η Ελλάδα δυστυχώς πρόδωσε την Συρία. Πρόδωσε τον φυσικό της σύμμαχο. Επέτρεψε στις τουρκικές ορδές να διαπράξουν μία πρωτοφανή γενοκτονία εις βάρος του συριακού λαού και των Ελλήνων ορθοδόξων που καταδιώχτηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες.

Το βίντεο με τα ελληνόπουλα που ψέλνουν τον εθνικό ύμνο στην καρδιά της Δαμασκού, προκαλεί ανατριχίλα αλλά και ντροπή σε όλους εμάς που επιτρέψαμε να διαπραχθεί αυτή η προδοσία.

The #Greek diaspora in #Damascus and members of the levantine Greek community for a celebration of Greek Independence Day in Damascus. Amazing to see our children sinning in our holy language. pic.twitter.com/TmmECA5fGp

— Greco-Levantines World Wide (@GrecoLevantines) March 26, 2023