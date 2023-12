Τενεσί: Φονικοί ανεμοστρόβιλοι. Τουλάχιστον 6 νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Τενεσί, των ΗΠΑ καθώς ανεμοστρόβιλοι και ισχυρές καταιγίδες σάρωσαν χθες την πολιτεία.

Τρεις άνθρωποι επιβεβαιώθηκαν ως νεκροί στο Μάντισον του Τενεσί, βόρεια του Νάσβιλ, δήλωσαν αξιωματούχοι της υπηρεσίας διαχείρισης έκτακτης ανάγκης.

«Έχουμε ομάδες που αξιολογούν τις ζημιές και αναζητούν πληγέντες», ανέφερε το Γραφείο Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών του Νάσβιλ στο Twitter. «Δυστυχώς, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν τρεις νεκροί ως αποτέλεσμα της κακοκαιρίας στην οδό Νέσμπιτ Λέιν».

«Αυτή τη στιγμή μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι τρεις άνθρωποι έχουν πεθάνει, δύο ενήλικες και ένα παιδί, ως αποτέλεσμα του ανεμοστρόβιλου που χτύπησε το απόγευμα», ανέφερε ανακοίνωση της κυβέρνησης της κομητείας Μοντγκόμερι. «Επιπλέον, 23 άνθρωποι έχουν νοσηλευτεί στο νοσοκομείο».

#WATCH : So far 6 dead and more than 23 injured in Montgomery County, Tennessee tornado#TORNADOWARNING #tornado #MontgomeryCounty #Tennessee #LatestNews #BreakingNews pic.twitter.com/METZdf8zqk

— upuknews (@upuknews1) December 10, 2023