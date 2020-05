Της ζήτησε να βάλει λουρί στο σκυλί της και τον κατήγγειλε

Εκείνη κάλεσε την αστυνομία και κατήγγειλε ότι «ένας μαύρος την απειλεί» Το βίντεο που ανάρτησε

ο άνδρας έγινε viral και την έβαλε σε μπελάδες

Μια λευκή Αμερικανή κάλεσε την αστυνομία, όταν ένας μαύρος άνδρας της ζήτησε να βάλει λουρί στο σκύλο της στη Νέα Υόρκη. Ο Κρίστιαν Κούπερ ζήτησε ευγενικά από την Έιμι Κούπερ (απλή συνωνυμία) να βάλει λουρί στον σκύλο της ο οποίος έτρεχε στο πάρκο στη Νέα Υόρκη. Ο άνδρας ανησυχούσε ότι ενδεχομένως ο σκύλος θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την άγρια ζωή στο Central Park. Εκείνη αρνήθηκε και μάλιστα του είπε ότι θα καλέσει την αστυνομία και θα πει ότι «ένας μαύρος, αφροαμερικανός απειλεί τη ζωή της». Εκείνος δεν τη σταμάτησε και μάλιστα της είπε «παρακαλώ κάντο».

Η γυναίκα όντως κάλεσε την αστυνομία κάνοντας λόγο, σε αρκετά έντονο και αναστατωμένο ύφος, για έναν άνδρα αφροαμερικανό ο οποίος απειλεί τη ζωή της. Ένα βίντεο όμως από το περιστατικό που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγινε viral τη Δευτέρα αποκαθιστώντας την αλήθεια. Η γυναίκα ζήτησε συγγνώμη αργότερα, λέγοντας ότι «αντέδρασε υπερβολικά». Αναγκάστηκε δε, να επιστρέψει τον σκύλο της σε κέντρο διάσωσης ζώων, μετά από ισχυρισμούς για σκληρότητα εναντίον του, καθώς φάνηκε να πνίγει το ζώο ενώ καλεί την αστυνομία. Ο άντρας δημοσίευσε το βίντεο με το περιστατικό και δήλωσε πως η περίεργη ιστορία ξεκίνησε όταν παρατήρησε πως το σκυλί της Κούπερ έσκιζε με τα νύχια του κάποια φυτά σε μια περιοχή του Central Park που ονομάζεται Ramble. «Κυρία, τα σκυλιά στο Ramble πρέπει να είναι πάντα με λουρί. Το σημάδι είναι ακριβώς εκεί» της είπε αλλά εκείνη αρνήθηκε να συγκρατήσει τον σκύλο της.

Ο άνδρας της είπε πως ανησυχεί ότι ο σκύλος θα καταστρέψει το βιότοπο στο Ramble, μια δημοφιλή περιοχή για παρατηρητές πουλιών. Στη συνέχεια προσέφερε στον σκύλο μερικές λιχουδιές για να τον δελεάσει να απομακρυνθεί από την περιοχή αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Τότε ο άνδρας έβγαλε το κινητό του και άρχισε να τη βιντεοσκοπεί. Το βίντεο, το οποίο δημοσιεύτηκε επίσης στο Twitter από την αδελφή του Κρίστιαν Κούπερ, έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στα κοινωνικά μέσα, καθώς πολλοί επισημαίνουν τον υψηλό αριθμό δολοφονιών μαύρων από την αστυνομία στις ΗΠΑ.

Ο εργοδότης της γυναίκας, Φράνκλιν Τέμπλτον διευθυντής σε εταιρεία επενδύσεων, την έθεσε σε αναστολή ενώ διερευνά το περιστατικό, λέγοντας στο Twitter ότι «δεν συγχωρούμε ρατσισμό οποιουδήποτε είδους». Το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι δεν έγιναν καταγγελίες ή συλλήψεις, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό οργανισμό NBC. «Ζούμε σε μια εποχή του Ahmaud Arbery, όπου οι μαύροι σκοτώνονται εξαιτίας των υποθέσεων, που κάνουν οι άνθρωποι για τους μαύρους και απλώς δεν πρόκειται να συμμετάσχω σε αυτό», δήλωσε ο Κρίστιαν Κούπερ στο NBC. «Ζητώ ειλικρινά και ταπεινά συγνώμη σε όλους, ειδικά σε αυτόν τον άντρα, την οικογένειά του» δήλωσε στο δίκτυο η Έιμι Κούπερ.

Το περιστατικό την έκανε να συνειδητοποιήσει ότι δεν έχουν όλοι την «πολυτέλεια» να σκέφτονται την αστυνομία ως «υπηρεσία προστασίας», πρόσθεσε.

Oh, when Karens take a walk with their dogs off leash in the famous Bramble in NY’s Central Park, where it is clearly posted on signs that dogs MUST be leashed at all times, and someone like my brother (an avid birder) politely asks her to put her dog on the leash. pic.twitter.com/3YnzuATsDm

— Melody Cooper (@melodyMcooper) May 25, 2020