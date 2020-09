Τουρκία: Προκαλεί με νέα αντι-NAVTEX – Ζητά την αποστρατιωτικοποίηση της Λήμνου

Την ώρα που ανακοινώθηκε η επανέναρξη των διερευνητικών επαφών Ελλάδας-Τουρκίας, η Αγκυρα δείχνει να μην κάνει βήμα πίσω από την τακτική των προκλήσεων.



Η Τουρκία ανακοίνωσε αντι-Navtex από τον Σταθμό της Σμύρνης, ζητώντας την αποστρατιωτικοποίηση της νήσου Λήμνου. Σύμφωνα με την τουρκική αντι-Navtex, η οποία έρχεται λίγες ημέρες μετά από αντίστοιχη ναυτική οδηγία για τη Χίο, παραβιάζεται η Συνθήκη της Λωζάνης.

Η νέα τουρκική Navtex

«TURNHOS N/W : 1185/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 22-09-2020 16:35)TURNHOS N/W : 1185/20 AEGEAN SEA

LA12-210/20 IS VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF LEMNOS ISLAND SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

CANCEL THIS MESSAGE 241100Z SEP 20».

Νωρίτερα, δημοσίευμα της Yeni Safak μετέδιδε ότι το Oruc Reis απέπλευσε από το λιμάνι της Αττάλειας, μετά από τις εργασίες συντήρησης. Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος βρίσκεται εντός του κόλπου της Αττάλειας και τα πλοία που το συνόδευσαν παραμένουν στο λιμάνι.

