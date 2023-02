Τουρκία: Συγκλονίζει διάσωση νεογέννητου που ήταν δεμένο με τον ομφάλιο λώρο

Μια έγκυος μητέρα γέννησε το παιδί της ενώ ήταν παγιδευμένη κάτω από ερείπια στην περιοχή Αφρίν της επαρχίας Χαλεπίου της Συρίας μετά από τον φονικό σεισμό 7,8 βαθμών που έπληξε τη χώρα και περιοχές της Τουρκίας τη Δευτέρα, σύμφωνα με το CBS News.

Η μητέρα, η οποία αρχικά είχε εκτοπιστεί από την ανατολική περιοχή Ντέιρ Εζόρ της Συρίας, ξεκίνησε τον τοκετό κατά τη διάρκεια του σεισμού, αναφέρει η MailOnline, ωστόσο πέθανε πριν προλάβουν οι διασώστες να τη σώσουν.

Το μωρό όμως επέζησε από θαύμα. Σύμφωνα με έναν ξάδερφό του που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, το παιδί είναι ο μόνος επιζών στην άμεση οικογένειά του. Το μωρό λαμβάνει ιατρική φροντίδα στο Αφρίν, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων. Το AFP ανέφερε ότι το μωρό ήταν ακόμα δεμένο στον ομφάλιο λώρο της μητέρας του όταν έφτασαν οι διασώστες.

Βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει διασώστες να βγάζουν το νεογέννητο από τα ερείπια. Ένας άνδρας κουβαλάει το μωρό από τα ερείπια κατεστραμμένων κτηρίων, πατάει πάνω σε αυτά και σε συρματοπλέγματα, καθώς το πλήθος παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα. Ένας άλλος άνδρας φαίνεται να πετάει μια σκονισμένη κουβέρτα για να τυλίξουν το μωρό.

Στη Συρία, μια άλλη επιχείρηση διάσωσης είχε ως αποτέλεσμα να σωθεί ένα άλλο μικρό παιδί που είχε παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια, ανέφερε η The Telegraph.

Ο Ahmed, ένα εκτοπισμένο παιδί τεσσάρων ή πέντε ετών, ανασύρθηκε από τα ερείπια του σπιτιού του στο χωριό Qatma, σύμφωνα με ένα βίντεο που κοινοποίησε η συριακή εθελοντική οργάνωση The White Helmets.

Ahmed, a displaced child, was rescued from the ruins of his home in the village of Qatma, north of #Aleppo, #Syria. The family's house was destroyed by today's devastating #earthquake. pic.twitter.com/Ec4pommcLc

— The White Helmets (@SyriaCivilDef) February 6, 2023