Τουρκία-Συρία: Εκατοντάδες νεκροί από σεισμό 7,8 βαθμών στο Γκαζιάντεπ

Σεισμική δόνηση 7,8 βαθμών έπληξε τα ξημερώματα της Δευτέρας την κεντρική και νότια Τουρκία, μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από την πόλη Γκαζιάντεπ

σύμφωνα με το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο (USGS), προκαλώντας τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων και τον τραυματισμό μερικών χιλιάδων.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των τουρκικών αρχών έχουν καταγραφεί 76 νεκροί και 440 τραυματίες, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Ρόιτερς. Τουλάχιστον 230 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε διάφορες συριακές πόλεις, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ της Συρίας.

Ο σεισμός καταγράφτηκε στις 04:17 (τοπική ώρα· στις 03:17 ώρα Ελλάδας) σε βάθος μόλις 7 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Κατά την εκτίμηση της AFAD, της τουρκικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, ο σεισμός είχε μέγεθος 7,4 βαθμών. Το γερμανικό κέντρο γεωλογικής έρευνας (GFZ) υπολόγισε από τη δική του πλευρά πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,9 βαθμών. Ο σεισμός έγινε αισθητός ως τον Λίβανο, τη Συρία και την Κύπρο, μετέδωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου. Είχε μεγάλη διάρκεια, κράτησε σχεδόν ένα λεπτό, σύμφωνα με ανταποκριτή του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν κατεστραμμένα κτίρια σε διάφορες κοινότητες τόσο της Τουρκίας όσο και της Συρίας.

Μεγάλη η καταστροφή και στη βόρεια Συρία με δεκάδες νεκρούς στη Χάμα

Στη Συρία, κατά το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA, υπάρχουν πάνω από 230 νεκροί και 600 τραυματίες στις περιοχές του Χαλεπιού, της Χάμα και της Λαττάκειας.

Υγειονομικός αξιωματούχος στο Χαλέπι, το οποίο υπέστη το σκληρότερο χτύπημα, ανέφερε πως υπάρχουν ακόμη θύματα κάτω από τα συντρίμμια και ότι τα νοσοκομεία έχουν κατακλυστεί από τραυματίες. Η συριακή κρατική τηλεόραση απηύθυνε έκκληση σε κατοίκους που διαθέτουν αυτοκίνητα να βοηθήσουν στη διακομιδή τραυματιών σε νοσοκομεία.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από το τουρκικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT εικονίζουν κατοίκους στις κουρδικές περιοχές που βγήκαν ανάστατοι έξω, στους χιονισμένους δρόμους.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου στο Ντιγιάρμπακιρ, μεγάλη πόλη της νοτιοανατολικής Τουρκίας, είδε κτίριο να έχει καταρρεύσει ολοσχερώς και σωστικά συνεργεία να προσπαθούν να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από τα συντρίμμια. Μέσω Twitter, Τούρκοι πολίτες μοιράζονται ονόματα και τοποθεσίες ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα χαλάσματα. Ο δήμαρχος της πόλης των Αδάνων, ο Ζεϊντάν Καραλάρ, δήλωσε πως δύο πολυκατοικίες, μια 17ώροφη και μια 14ώροφη, έχουν καταστραφεί, σύμφωνα με το TRT. Κτίρια καταστράφηκαν επίσης στις πόλεις Αντιγιαμάν, Ντιγιάρμπακιρ και Μαλάτια, σύμφωνα με το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV, κάτι που εγείρει φόβους ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα είναι ακόμη βαρύτερος.

Ο διδάκτωρ Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου Αφεντούλης Λαγγίδης επεσήμανε στην ΕΡΤ ότι το επίκεντρο του φονικού σεισμού δεν είναι καθόλου μακριά από τον χώρο όπου η Τουρκία οικοδομεί πυρηνικό σταθμό, στο Άκουγιου.

Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, έχουν ήδη καταγραφεί έξι σεισμοί συνολικά που έχουν μέγεθος τουλάχιστον 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Εκκλήσεις για διεθνή βοήθεια

«Όλες οι ομάδες μας βρίσκονται σε συναγερμό. Εκπέμψαμε συναγερμό τέταρτου επιπέδου», δήλωσε ο κ. Σοϊλού, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση της χώρας του απευθύνει έκκληση «για διεθνή βοήθεια».

Ήδη οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταποκρίθηκαν, με τον Τζέικ Σάλιβαν, σύμβουλο ασφαλείας του Τζο Μπάιντεν, να αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε εντολή στην υπηρεσία αρωγής (USAID) και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες να συνδράμουν την Τουρκία.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Γκαζιάντεπ συνέστησε στους κατοίκους να μείνουν έξω, μέχρι νεοτέρας.

Σωστικά συνεργεία και η τουρκική πολιτική προστασία διεξάγουν επιχειρήσεις για να βγάλουν επιζήσαντες από κτίρια που έχουν καταρρεύσει, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης. Η ιταλική Πολιτική Προστασία αρχικά προειδοποίησε τους κατοίκους νοτιοανατολικών περιοχών της Ιταλίας για κίνδυνο να χτυπήσει τσουνάμι. Συνέστησε στους κατοίκους των περιοχών αυτών να απομακρυνθούν προσωρινά από παραθαλάσσιες περιοχές, να καταφύγουν σε σημεία με μεγαλύτερο υψόμετρο.

Ωστόσο αργότερα οι φόβοι για τσουνάμι στην Ιταλία περιορίστηκαν, με τον επιχειρησιακό διευθυντής της ιταλικής Πολιτικής Προστασίας Λουίτζι Ντ’ Αντζελο να διευκρινίζει πως μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί κύματα τα οποία δεν ξεπερνούν τα δεκαπέντε εκατοστά σε ύψος και ότι «ο αρχικός συναγερμός μοιάζει να έχει περιοριστεί σημαντικά».

Ιστορικό σεισμών

Η σεισμικότητα στην Τουρκία είναι από τις υψηλότερες στον κόσμο. Στα τέλη Νοεμβρίου, σεισμός 6,1 βαθμών έπληξε το βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας περίπου πενήντα τραυματισμούς και περιορισμένες υλικές ζημιές, κατά τις αρχές.

Η ίδια περιοχή δοκιμάστηκε τον Αύγουστο του 1999 από σεισμό 7,4 βαθμών ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 17.000 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων κάπου χιλίων στην Κωνσταντινούπολη.

Τον Ιανουάριο του 2020, σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών έπληξε τις επαρχίες Ελαζίγ και Μαλάτια, στοιχίζοντας τη ζωή σε 40 και πλέον ανθρώπους. Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, σεισμός μεγέθους 7 βαθμών στοίχισε τη ζωή σε 114 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 1.000 και πλέον στα τουρκικά παράλια στο Αιγαίο.

At least 100 people have been killed and hundreds injured in Syria after a series of powerful earthquakes centered in southeastern Türkiye jolted the wider region early on Monday https://t.co/1qdBSmP6t4 pic.twitter.com/XV5nuHrBSY

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 6, 2023