Τουρκία: 7 νεκροί από έκρηξη σε εστιατόριο στο Αϊδίνιο

Ο κυβερνήτης του Αϊδινίου στην Τουρκία ανέφερε πως 7 άτομα σκοτώθηκαν και 5 ακόμη τραυματίστηκαν-ένα εξ αυτών σοβαρά- από έκρηξη που σημειώθηκε σε εστιατόριο στην περιοχή Nazilli.

Ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά στο κτίριο. Τέσσερις από τους 7 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη ήταν γυναίκες και 3 από αυτούς ήταν παιδιά. Σε δήλωσή του σχετικά με το περιστατικό, ο κυβερνήτης του είπε: «7 πολίτες έχασαν τη ζωή τους. Υπάρχουν πέντε τραυματίες, ένας από αυτούς σοβαρά. Οι ομάδες μας για τη διερεύνηση του τόπου του περιστατικού, η πυροσβεστική και η υγειονομική υπηρεσία επενέβησαν. Δυστυχώς, είχαμε ένα θλιβερό περιστατικό. Η πρώτη πληροφορία που έδωσε ο υπάλληλος είναι ότι υπήρχε μια οσμή, έφεραν ένα σωλήνα και αυτός εξερράγη κατά τη διάρκεια του ελέγχου του. Φυσικά, τα ακριβή αποτελέσματα θα αποκαλυφθούν από την πυροσβεστική υπηρεσία και την επιτόπια έρευνα».

Αναφέροντας τις τελευταίες εξελίξεις από το σημείο, ο δημοσιογράφος του IHA Ali Soydemir δήλωσε: «4 ασθενοφόρα μετέφεραν τους ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα στα νοσοκομεία υπό έντονα μέτρα ασφαλείας. 3 ασθενοφόρα είναι σε ετοιμότητα. Υπάρχουν έντονα μέτρα ασφαλείας. Οι συγγενείς των ανθρώπων που επλήγησαν από την έκρηξη καταβάλλουν προσπάθειες να εισέλθουν στο συμβάν. Η αστυνομία έχει χτίσει ένα τείχος. Ο κυβερνήτης βρίσκεται επί του παρόντος στον τόπο του συμβάντος και λαμβάνει πληροφορίες από τις αρχές».

Συλλυπητήρια του Υπουργείο Εξωτερικών για την τραγωδία στο Αϊδίνιο

Την βαθιά του θλίψη για τη σημερινή τραγωδία στο Αϊδίνιο της Τουρκίας από έκρηξη, η οποία στοίχισε τη ζωή σε επτά ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και παιδιά, εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στο Twitter.

Επίσης, εκφράζει συλλυπητήρια στις οικογένειες που πενθούν, καθώς και στο λαό και την κυβέρνηση της Τουρκίας, αλλά και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

🚨#BREAKING: At least seven people were killed and four others injured when a domestic gas cylinder exploded at a restaurant in the western Turkish town of Nazilli, #Turkey. pic.twitter.com/VfEukh0f2o

— Breaking News 24/7 (@Worldsource24) December 30, 2022