Τούρκος αστυνομικός με την απειλή όπλου εξωθεί Ιρανούς προς τα ελληνικά σύνορα!

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που φέρεται να καταγράφει Τούρκους

αστυνομικούς να αναγκάζουν δια της βίας Ιρανούς πρόσφυγες να κατευθυνθούν προς την Ελλάδα.

Ένα βίντεο ντοκουμέντο ανέβασε στο Twitter ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Babak Taghvaee, που ειδικεύεται σε θέματα Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, το βίντεο φέρεται να καταγράφει Τούρκους αστυνομικούς με προτεταμένα τα όπλα να αναγκάζουν Ιρανούς που έφτασαν στην Τουρκία μετά τις πρόσφατες ταραχές στην Τεχεράνη, ώστε να κατευθυνθούν στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Μάλιστα οι Τούρκοι αστυνομικοί, που κρατούν στα χέρια πιστόλια, φέρονται να απειλούν τους Ιρανούς πως αν δεν περάσουν στην Ελλάδα, τότε θα απελαθούν στην χώρα τους.

Εφόσον το βίντεο είναι αληθινό, θα αποτελεί άλλον έναν κρίκο στην αλυσίδα των αποκαλύψεων για τα μέσα που μετέρχονται οι αρχές της Τουρκίας προκειμένου να εκβιάσουν της Ευρώπη, χρησιμοποιώντας πρόσφυγες και μετανάστες.

#BREAKING:Iranian asylum seekers who have recently fled to #Turkey after the #IranProtests are forcibly being transported to #Greece border & then are forced by the Police officers to cross the border & enter the country. You can see police officers are threatening to shoot them! pic.twitter.com/Bs9Wp5o831

— Babak Taghvaee (B) (@BabakTaghvaee1) March 4, 2020