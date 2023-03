Φονικός ανεμοστρόβιλος με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες στο Μισισιπή

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες να τραυματίστηκαν, από φονικό ανεμοστρόβιλο και ισχυρές θύελλες που χτύπησαν το Μισισιπή των ΗΠΑ.

Όλα έγιναν όταν ανεμοστρόβιλος και ισχυρές θύελλες έπληξαν την πολιτεία του Μισισιπή στις ΗΠΑ κατά την διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε η αμερικανική υπηρεσία εκτάκτων αναγκών.

Επίσης, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι αγνοούνται, ενώ τα σωστικά συνεργεία ερευνούν μία ζώνη καταστροφής μήκους 100 χιλιομέτρων στην περιοχή του Σίλβερ Σίτι, στο δυτικό τμήμα της πολιτείας των ΗΠΑ που χτυπήθηκε από τον ανεμοστρόβιλο.

Το CNN μετέδωσε ότι η κωμόπολη του Ρόλινγκ Φορκ έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

«Πολλοί στο δέλτα του Μισισίπι έχουν ανάγκη τις προσευχές σας και την προστασία του Θεού αυτήν την νύκτα», δήλωσε στο Twitter ο Τέιτ Ριβ, κυβερνήτης της Πολιτείας των ΗΠΑ, που χτυπήθηκε με σφοδρότητα από τον ανεμοστρόβιλο και τις ισχυρές θύελλες.

Absolutely unreal damage in Rolling Fork . What a wild night please keep all these towns in your thoughts! #mswx pic.twitter.com/eabD2ts4Mo

— Stephanie Cox (@Stormwatcher771) March 25, 2023