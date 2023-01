Χάος στη Βρετανία με τη χιονοθύελλα! Στους -11 η θερμοκρασία

Η Βρετανία πρόκειται να πληγεί σήμερα (17/1) από νέα χιονοθύελλα καθώς οι θερμοκρασίες θα πέσουν κάτω από το μηδέν σε ολόκληρη τη χώρα, δημιουργώντας χάος στις μετακινήσεις.

Παράλληλα, οι οδηγοί προειδοποιούνται από τις Αρχές να ταξιδεύουν μόνο αν είναι «απολύτως απαραίτητο». Οπως αναφέρει η Daily Mail, κατά τη διάρκεια των ψυχρών καιρικών συνθηκών, σημειώθηκαν περισσότερα από 100 τροχαία ατυχήματα μέσα σε λίγες μόνο ώρες, καθώς οι οδηγοί πάσχιζαν να αντιμετωπίσουν την ξαφνική αλλαγή του καιρού.

Το Μετεωρολογικό Γραφείο εξέδωσε κίτρινες προειδοποιήσεις για χιόνι και πάγο στη νότια Αγγλία, σε τμήματα της βορειοδυτικής και βόρειας Ουαλίας, στη Βόρεια Ιρλανδία και σε μεγάλα τμήματα της βόρειας Σκωτίας, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει μέχρι και τους -11 βαθμούς Κελσίου.

Ο Οργανισμός Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA), ένας κυβερνητικός οργανισμός υγείας, εξέδωσε τη Δευτέρα (16/1) συναγερμό επιπέδου τρία για το ψύχος, ως απάντηση στις «έντονες χειμερινές καιρικές συνθήκες».

Ο δήμαρχος του Λονδίνου Sadiq Khan ενεργοποίησε το Πρωτόκολλο Έκτακτης Ανάγκης λόγω Σοβαρών Καιρικών Φαινομένων (SWEP) της πρωτεύουσας, για την παροχή επείγουσας στέγασης σε ανθρώπους που κοιμούνται χωρίς στέγη τη Δευτέρα, καθώς οι θερμοκρασίες στην πόλη αναμένεται να πέσουν κάτω από τους 0 Κελσίου κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Χάος στις μετακινήσεις

Περιοχές όπως το Yorkshire, το Northumberland και η βόρεια Σκωτία ξύπνησαν το πρωί της Τρίτης, από τεράστιες ποσότητες χιονιού και παγετού, ενώ ο κρύος καιρός θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Χιλιάδες άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα στις μετακινήσεις τους σήμερα το πρωί, καθώς το χιόνι και ο πάγος καλύπτουν κατά τόπους τους δρόμους. Ένα τμήμα του αυτοκινητόδρομου A30 στο Devon έχει αποκλειστεί από το χιόνι, σύμφωνα με την αστυνομία της Κορνουάλης, επηρεάζοντας δεκάδες χιλιάδες οδηγούς. Παράλληλα, στο Kent, ένας δρόμος αποκλείστηκε από φορτηγό που έχασε τον έλεγχο στον πάγο και κόλλησε, σταματώντας την κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις.

Η αστυνομία του Avon and Somerset δήλωσε σήμερα το πρωί ότι συμβουλεύει το κοινό να ταξιδεύει μόνο αν είναι απαραίτητο, αφού η αστυνομία έλαβε περισσότερες από 100 αναφορές για περιστατικά που σχετίζονται με το οδικό δίκτυο μέσα σε πέντε ώρες.

Συνολικά 53 τροχαίες συγκρούσεις αναφέρθηκαν στην αστυνομία μεταξύ 6 μ.μ. και 11 μ.μ. το βράδυ της Δευτέρας, με την πλειονότητα να είναι αποτέλεσμα του παγετού που προκάλεσε επικίνδυνες συνθήκες οδήγησης.

Οι Αρχές δήλωσαν ότι επτά από τα περιστατικά που αναφέρθηκαν, είχαν ως αποτέλεσμα τραυματισμούς, οι οποίοι όμως δεν θεωρούνται σοβαροί. Άλλες 67 κλήσεις ελήφθησαν για άλλα περιστατικά που σχετίζονται με την οδική κυκλοφορία. Ο επιθεωρητής Mark Runacres δήλωσε στην Daily Mail: «Συμβουλεύουμε το κοινό να ταξιδεύει μόνο όπου είναι απολύτως απαραίτητο λόγω των ύπουλων συνθηκών οδήγησης. Εάν η μετακίνηση είναι απαραίτητη, ζητάμε από το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να διαθέσει επιπλέον χρόνο για τη μετακίνησή του. Έχουμε δει σημαντικά υψηλότερο αριθμό οδικών ατυχημάτων τις τελευταίες 12 ώρες, γεγονός που έχει αυξήσει τη ζήτηση για αστυνομικούς πόρους». «Συνεργαζόμαστε με τις τοπικές αρχές και τις Εθνικές Οδούς για να διασφαλίσουμε ότι οι δρόμοι θα είναι κατάλληλα ασφαλτοστρωμένοι πριν από την ώρα αιχμής, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες οδήγησης», τόνισε ο επιθεωρητής της αστυνομίας.

Κλειστά σχολεία

Το χιόνι έκλεισε πολλά σχολεία στην Ουαλία την Τρίτη (17 Ιανουαρίου), καθώς οι θερμοκρασίες έπεσαν στους -6 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το Walesonline. Ορισμένα σχολεία στο Conwy και στο Denbighshire έκλεισαν για λόγους «υγείας και ασφάλειας» λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Υπάρχει κίτρινη προειδοποίηση για χιόνι και πάγο σε τμήματα της βόρειας Ουαλίας που ισχύει μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης και οι θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν χαμηλές για το υπόλοιπο της εβδομάδας, ενώ αναμένεται να πέσει κι άλλο χιόνι. Το χιόνι ανάγκασε όλα τα σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς του Shetland, στη Σκωτία να κλείσουν για δεύτερη ημέρα.

Οπως αναφέρει το BBC, το Συμβούλιο των Νήσων Shetland έλαβε την απόφαση αυτή λόγω των προβλέψεων για συνέχιση των χιονοπτώσεων, μετά τις έντονες χιονοπτώσεις το βράδυ της Κυριακής και το πρωί της Δευτέρας.

Η ηπειρωτική Σκωτία επηρεάστηκε επίσης, με περισσότερα από 30 σχολεία των Highland να είναι είτε κλειστά είτε μερικώς κλειστά λόγω της κακοκαιρίας τη Δευτέρα. Για τη Σκωτία ισχύει κίτρινη προειδοποίηση για χιόνι και πάγο μέχρι την Τετάρτη (18/1).

Προβλήματα στην κυκλοφορία

Στο Shetland, ένα λεωφορείο που κατευθυνόταν από το αεροδρόμιο του Sumburgh προς το Lewick, εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαντάκι το πρωί της Δευτέρας λόγω του χιονιά. Δεν υπήρχαν επιβάτες στο λεωφορείο και ο οδηγός δεν τραυματίστηκε.

Οι έντονες χιονοπτώσεις οδήγησαν σε δύσκολες συνθήκες οδήγησης στο Inverness και στα ευρύτερα Highlands, μεταξύ άλλων στους δρόμους A9, A96 και επίσης στον δρόμο A835 Ullapool.

Ο μετεωρολόγος του BBC Billy Payne, δήλωσε ότι χιόνι έπεσε σε τμήματα της Σκωτίας, ακόμη και παραθαλάσσιες περιοχές. Η μεγαλύτερη χιονόπτωση καταγράφηκε στο Loch Glascarnoch στα Highlands.

Leckmelm near Ullapool in the north west Highlands just now. I’d say at least 15cm of fresh snow and it continues to fall. Not seen snow like this in Scotland for some time #uksnow @UKSnowUpdates @BBCScotlandNews @Scotland @VisitScotland @TravWriters @RoughGuides pic.twitter.com/9kztVItqZS

— Richard Franks (@richardpfranks) January 17, 2023