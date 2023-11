Χαμάς: 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 26 τραυματίστηκαν από πλήγμα σε ασθενοφόρο

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε απόψε ότι από το ισραηλινό πλήγμα εναντίον ενός ασθενοφόρου στην είσοδο του Αλ Σίφα, του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Γάζας, σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι.

Νωρίτερα, το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι έβαλε στο στόχαστρο το ασθενοφόρο υποστηρίζοντας ότι το χρησιμοποιούσε «ένας τρομοκρατικός πυρήνας της Χαμάς».

«Η σφαγή των ασθενοφόρων είχε ως αποτέλεσμα 13 νεκρούς και 26 τραυματίες» ανέφερε ένας εκπρόσωπος της Χαμάς, ο Άσραφ αλ Κούντρα. Τα ασθενοφόρα «μετέφεραν πολλούς τραυματίες για να νοσηλευτούν στην Αίγυπτο», υποστήριξε.

Ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είπε ότι είδε πολλούς νεκρούς και τραυματίες δίπλα σε ένα κατεστραμμένο ασθενοφόρο. Στα πλάνα που μετέδωσε η τηλεόραση του AFP φαίνονται επίσης πολίτες να μεταφέρουν αιμόφυρτους τραυματίες.

Από την Τετάρτη, δεκάδες Παλαιστίνιοι τραυματίες έχουν μεταφερθεί από τη Γάζα στην Αίγυπτο. Σήμερα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου, «μεταφέρθηκαν 17 τραυματίες ενώ θα έπρεπε να μεταφερθούν 28 και αυτό λόγω των γεγονότων» -μια αναφορά στο ισραηλινό πλήγμα στην πύλη του νοσοκομείου.

Το Ισραήλ συνεχίζει τους αδιάκριτους βομβαρδισμούς, με τους νεκρούς στη Γάζα να αυξάνονται καθημερινά. Στο στόχαστρο νοσοκομεία και σχολεία που έχουν γίνει καταφύγια

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας, με τον στρατό να υποστηρίζει ότι προχωράει από τα περίχωρα της περικυκλωμένης πόλης προς το κέντρο της, ενώ την έχει αποκόψει από τη νότια πλευρά.

Χιλιάδες άμαχοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στην πόλη της Γάζας, ενώ οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται, με τα χτυπήματα να στοχεύουν κοντά σε τρία νοσοκομεία. Την ίδια ώρα μαίνονται οι επιδρομές του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη με νεκρούς, συλλήψεις και την οργή των Παλαιστινίων να μεγαλώνει.

Ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα έχει ξεπεράσει τις 9.000

Η Διεθνής Αμνηστία την Πέμπτη υποστήριξε ότι υπάρχουν «αδιαμφισβήτητες» αποδείξεις για χρήση λευκού φωσφόρου από το Ισραήλ σε Γάζα και Λίβανο.

Στο Ισραήλ βρίσκεται ο Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος σε δηλώσεις του υπερασπίστηκε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα αλλά τόνισε ότι πρέπει να προστατευτούν οι άμαχοι στη Γάζα.

22:55 Παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας: Δύο ασθενοφόρα χτυπήθηκαν από τον ισραηλινό στρατό

Ο εκπρόσωπος του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας σε συνέντευξη Τύπου δήλωσε ότι δύο ασθενοφόρα έγιναν στόχος του ισραηλινού στρατού σήμερα. Το πρώτο χτυπήθηκε στον κυκλικό κόμβο Ανσάρ στην πόλη της Γάζας.

Ο οδηγός αυτού του ασθενοφόρου τραυματίστηκε και ένας τραυματιοφορέας υπέστη επίσης σοβαρά τραύματα και εξακολουθεί να βρίσκεται στο χειρουργείο, δήλωσε ο al-Qudra.

Το κονβόι στη συνέχεια γύρισε πίσω, είπε ο εκπρόσωπος, και ένα δεύτερο ασθενοφόρο έγινε στόχος όταν έφτασε στην πύλη του νοσοκομείου Αλ Σίφα.

Δεκαπέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από την επίθεση στο δεύτερο ασθενοφόρο, δήλωσε ο al-Qudra. Δεκαέξι άλλοι τραυματίστηκαν.

22:39 Η επίθεση στο σχολείο έγινε όταν ο κόσμος κοιμόταν. Διαμελισμένοι σοροί

Οι επιζώντες της ισραηλινής επίθεσης στο σχολείο Osama Ben Zaid προσπαθούν να βοηθήσουν όποιον μπορούν και να βρουν τις σορούς των αγαπημένων τους προσώπων.

Ο Anas al-Shareef του Al Jazeera βρίσκεται στο σημείο και περιγράφει σκηνές φρίκης. Οι τοίχοι έχουν γεμίσει αίματα. Οι άνθρωποι κοιμόντουσαν όταν έγινε η επίθεση.

«Η οικογένειά μου, τα ξαδέρφια μας κοιμόντουσαν όλοι. Το επόμενο πράγμα που καταλάβαμε ήταν ένας πύραυλος να προσγειώνεται πάνω μας», είπε ένας άνδρας στον δημοσιογράφο. «Κοιτάξτε τους τώρα. Έχουν καταστραφεί, έχουν γίνει κομμάτια, όλοι τους».

22:29 Συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη στον σταθμό King΄s Cross στο Λονδίνο

«Εκεχειρία τώρα» φωνάζουν οι διαδηλωτές που έχουν συγκεντρωθεί στον σταθμό King΄s Cross στο Λονδίνο. Στην Αγγλία έχουν γίνει μεγάλες διαδηλώσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, οι μαζικότερες των τελευταίων 20 ετών.

KING'S CROSS STATION RIGHT NOW:

"In our thousands, in our millions, we are all Palestinians." pic.twitter.com/YQucsL9HRn

— Taj Ali (@Taj_Ali1) November 3, 2023