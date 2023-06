Ώρα «μηδέν» για τον Τιτάνα. «Σβήνουν» οι ελπίδες για τους επιβαίνοντες

Εξανεμίζονται, όσο περνούν οι ώρες, οι ελπίδες να βρεθούν ζωντανοί οι πέντε επιβαίνοντες του εξαφανισμένου υποβρυχίου Titan

παρότι οι έρευνες για τον εντοπισμό του σκάφους βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι θαλάσσιες αρχές αγωνίζονται ενάντια στον χρόνο για να βρουν και να ανακτήσουν το υποβρύχιο, το οποίο έχασε την επαφή με το μητρικό του πλοίο, κατά τη διάρκεια μιας κατάδυσης στο ναυάγιο του Τιτανικού στα βάθη του Βόρειου Ατλαντικού την Κυριακή 18/06.

Το οξυγόνο αναμένεται να μειωθεί σύντομα, καθώς η επάρκειά του από την έναρξη του ταξιδιού διαρκεί για 96 συνολικά ώρες.

Στο σκάφος επιβαίνουν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Χάμις Χάρντινγκ. Ο Σαχζάντα Νταγούντ, δισεκατομμυριούχος, ένας από τους πλουσιότερους άνδρες του Πακιστάν, ο γιος του 19 ετών, ο διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της OceanGate Στόκτον Ρας και ο Γάλλος πιλότος του υποβρύχιου σκάφους Παολ Ανρί Ναρζολέ, είναι επίσης εγκλωβισμένοι στο σκάφος βαθέων υδάτων.

Στο σημείο έχει αναπτυχθεί ένας στόλος πλοίων και εξειδικευμένος εξοπλισμός, που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις έρευνας.

Πέντε βασικά πλοία που συμμετέχουν στις έρευνες σύμφωνα με την ακτοφυλακή των ΗΠΑ και του Καναδά:

CCGS John Cabot: Το σκάφος επιστημονικής αλιείας ανοικτής θάλασσας της Καναδικής Ακτοφυλακής μήκους 63 μέτρων μεταφέρει «προηγμένο βαθύ σόναρ», σύμφωνα με την καναδική ακτοφυλακή. Το σόναρ χρησιμοποιεί ηχώ των ηχητικών κυμάτων για να βρει αντικείμενα ή να χαρτογραφήσει χαρακτηριστικά στον ωκεανό.

Motor Vessel Horizon Arctic: Το καναδικό σκάφος μήκους 93 μέτρων διαθέτει υπόστεγο για τηλεκατευθυνόμενα οχήματα (ROV) με σύστημα εκτόξευσης και ανάκτησης. Ο Sean Leet, συνιδρυτής και πρόεδρος του ιδιοκτήτη του, Horizon Maritime Services, είπε ότι έχει φορτωθεί με ένα ROV που προμήθευσε ο αμερικανικός στρατός και αναμένεται στο σημείο του ναυαγίου του Τιτανικού την Πέμπτη.

Ερευνητικό σκάφος Αταλάντη: Αυτό το γαλλικό ερευνητικό σκάφος πολλαπλών χρήσεων μήκους 85 μέτρων μεταφέρει το Victor 6000, ένα ROV που μπορεί να βουτήξει σε σχεδόν 7.000 μέτρα (το ναυάγιο του Τιτανικού βρίσκεται σχεδόν στα 4.000 μέτρα). Το Victor 6000 μπορεί να εκτελέσει εργασίες όπως βίντεο, ακουστική αναζήτηση και επιθεώρηση και διαθέτει ρομποτικούς βραχίονες που μπορούν να χειριστούν αντικείμενα, σύμφωνα με τον χειριστή του πλοίου, Γαλλικό Ωκεανογραφικό Στόλο.

HMCS Glace Bay: Ένα σκάφος παράκτιας άμυνας μήκους 55 μέτρων του Καναδικού Ναυτικού, μεταφέρει ιατρικό προσωπικό και κινητό θάλαμο αποσυμπίεσης, που θα μπορούσαν να χρειαστούν για οποιονδήποτε επιζώντα ανευρεθεί.

Magellan ROV: Ένα τηλεχειριζόμενο όχημα από την εταιρεία χαρτογράφησης βαθέων υδάτων Magellan, η οποία χειρίζεται υποβρύχια που μπορούν να φτάσουν περισσότερα από 5.500 μέτρα. Το Magellan, με έδρα το Γκέρνσεϊ των Βρετανικών Νήσων, είναι περισσότερο γνωστός για τις εικόνες του Τιτανικού.

Τρία σενάρια για το τι συνέβη

Άγνωστο παραμένει τι συνέβη στο υποβρύχιο όταν έχασε την επαφή με το σκάφος επιφανείας.

Ένα σενάριο είναι να ανέβηκε αργότερα στην επιφάνεια, ωστόσο οι επιβάτες είναι εγκλωβισμένοι, καθώς το σκάφος είναι σφραγισμένο απ’ έξω με 13 βίδες.

Ένα δεύτερο σενάριο είναι να υπέστη ρήγμα το κύτος του, κάτι που σημαίνει ότι οι επιβάτες βρήκαν ακαριαίο θάνατο σε τέτοιο βάθος.

Το τρίτο σενάριο είναι το υποβρύχιο να βρίσκεται ανέπαφο με ζωντανούς τους επιβάτες κάπου στα βάθη του Βόρειου Ατλαντικού.

Στο μεταξύ, ένα βίντεο που δείχνει τη στιγμή που το υποβρύχιο OceanGate Expeditions ξεκίνησε το ταξίδι του προς το ναυάγιο του Τιτανικού, κάνει το γύρο του διαδικτύου, έχοντας ήδη πάνω από 20 εκατομμύρια views.

Η ανάρτηση έχει λεζάντα «βλέποντας ένα υποβρύχιο να κατεβαίνει στον Τιτανικό». Η 22χρονη απομακρύνεται από το κατάστρωμα του πλοίου για να δείξει τον Τιτάνα στην επιφάνεια του Ατλαντικού Ωκεανού, λίγο προτού ξεκινήσει την κάθοδό του. «Είναι θρύλος» γράφει η 22χρονη.

Την Τετάρτη, η ακτοφυλακή των ΗΠΑ διεύρυνε την περιοχή έρευνας και άλλαξε την κατεύθυνση των μη επανδρωμένων υποβρύχιων οχημάτων που χρησιμοποιούνται, για να προσπαθήσει να εντοπίσει τους ήχους που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της εναέριας έρευνας στην απομακρυσμένη περιοχή του Βόρειου Ατλαντικού. Αν και δεν υπήρξε κανένα αποτέλεσμα, οι συσκευές σόναρ από το καναδικό αεροσκάφος P-3 αναλύονται από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ωστόσο, οι ειδικοί δεν έχουν ακόμη εντοπίσει την πηγή αυτών των θορύβων και οι αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι οι ήχοι μπορεί να μην προέρχονται από το σκάφος που χάθηκε.

Η ανάλυση των θορύβων ήταν «ασαφής» είπε ο πλοίαρχος Τζέιμι Φρέντερικ, συντονιστής στην Περιφέρεια της Πρώτης Ακτοφυλακής.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι η επιχείρηση είναι δύσκολη και οι ελπίδες να βρεθούν ζωντανοί ελάχιστες.

Hear what expert says about ‘banging sounds’ picked up by sonar devices

Ακόμα και αν τα συνεργεία έρευνας εντοπίσουν το χαμένο υποβρύχιο βαθιά στον ωκεανό, οι αρχές θα έχουν να αντιμετωπίσουν μια εξαιρετικά περίπλοκη αποστολή ανάκτησης. Ένα σύστημα διάσωσης του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ έφτασε στο Σεντ Τζον της Νέας Γης, την Τετάρτη, δήλωσε αξιωματούχος του Πολεμικού Ναυτικού. Το Flyaway Deep Ocean Salvage System (FADOSS) είναι ικανό να ανασύρει αντικείμενα ή σκάφη από τον πυθμένα του ωκεανού μέχρι βάθος 6.000 μέτρων, αλλά πρέπει πρώτα να συγκολληθεί σε ένα πλοίο, κάτι που θα μπορούσε να διαρκέσει μια ολόκληρη μέρα, είπε ο αξιωματούχος.

«Ακόμη κι αν εντοπίσουν το σκάφος για να εκτελέσουν μία αποστολή διάσωσης που δεν έχει γίνει ποτέ ξανά σε τόσο βαθιά ύδατα, τόσο περίπλοκη, θα χρειαστούν περισσότερες από 20 ώρες για να την χαράξουν και, έπειτα, να την εκτελέσουν» τόνισε μιλώντας στο CNNi, ο πλοίαρχος ε.α, Ράιαν Ράμσεϊ.

cnn.gr

