H Βραζιλία πήρε φωτιά! 58,5 βαθμούς Κελσίου, έγραψαν τα θερμόμετρα

Το εθνικό ιστορικό υψηλό θερμοκρασίας καταρρίφθηκε χθες Τρίτη στο Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου τα θερμόμετρα έδειξαν ως και 58,5° Κελσίου, ανακοίνωσαν οι αρχές της μεγαλούπολης της Βραζιλίας.

People swelter as extreme heatwave scorches Brazil

Μεγάλο μέρος της μεγαλύτερης χώρας της Λατινικής Αμερικής δοκιμάζεται από το σαββατοκύριακο εξαιτίας ακραίου καύσωνα. Το εθνικό ινστιτούτο μετεωρολογίας (INMET) έθεσε 15 πολιτείες, στο νοτιοανατολικό, στο κεντροδυτικό και στο βόρειο τμήμα της χώρας, καθώς και την πρωτεύουσα, την Μπραζίλια, σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού.

Χθες Τρίτη, το σύστημα Alerta Rio κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία αφότου άρχισαν να τηρούνται συστηματικά δεδομένα για αυτήν, το 2014: έφθασε τους 58,5° Κελσίου.

Το προηγούμενο ιστορικό υψηλό, που ήταν οι 58° Κελσίου, είχε καταγραφεί μόλις τον Φεβρουάριο.

Με τα θερμόμετρα να δείχνουν 37,3° Κελσίου, η Μπραζίλια από την πλευρά της κατέγραψε την πιο υψηλή θερμοκρασία στα χρονικά αφότου άρχισαν να τηρούνται δεδομένα στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, εν έτει 1962, σύμφωνα με την INMET.

Όσο για τη μεγαλύτερη μητρόπολη της Λατινικής Αμερικής, το Σαν Πάουλο, αυτή κατέγραψε τη δεύτερη υψηλότερη θερμοκρασία στα χρονικά, 37,7° Κελσίου, ένα δεκαδικό ψηφίο κάτω από το απόλυτο ρεκόρ, τους 37,8° Κελσίου, που ανάγεται στον Οκτώβριο του 2014.

«Για εμάς που δουλεύουμε στον δρόμο, είναι αφόρητα τα πράγματα με αυτή τη ζέστη. Προσπαθώ να φθάσω πολύ νωρίς για να φύγω» το μεσημέρι, είπε η Ντόρα, 60 χρονών, που πουλάει τα προϊόντα της σε λεωφόρο της πόλης και θέλησε να δώσει μόνο το μικρό της όνομα.

‘Worse and worse’: Brazilians in Rio react to spring heatwave

Το κύμα ζέστης-οι θερμοκρασίες είναι κατά τουλάχιστον 5° Κελσίου πάνω από τις φυσιολογικές για την εποχή-αναμένεται να διαρκέσει ως τουλάχιστον μεθαύριο Παρασκευή, σύμφωνα με τις προβλέψεις της INMET.

Εξαιτίας του Ελ Νίνιο, η Βραζιλία είναι αντιμέτωπη με ακραία φαινόμενα εδώ και μήνες: ιστορική ξηρασία πλήττει τον Αμαζόνιο και παραποτάμους του από τη μια, ενώ από την άλλη καταγράφονται σφοδρές βροχοπτώσεις και κυκλώνες στον νότο.

Η ξηρασία συνέβαλε να μεγεθυνθεί το εύρος πυρκαγιών στην Παντανάλ (δυτικά), όπου βρίσκεται ο μεγαλύτερος υγροβιότοπος στον κόσμο. Οι φωτιές αποδίδονται κυρίως σε ανθρώπινες δραστηριότητες.

