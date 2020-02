Meghan Markle-Πρίγκιπας Harry: Αυτοί είναι τελικά οι νονοί του μικρού Archie

Αποκαλύφθηκε η ταυτότητα τους

Tι κι αν έχουν περάσει αρκετοί μήνες από την βάπτιση του 8 μηνών γιου της Meghan Markle και του πρίγκιπα Harry (η οποία πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο) ωστόσο, τα ονόματα των νονών του φαίνεται πως βλέπουν για πρώτη φόρα τώρα το φως της δημοσιότητας.

Μπορεί τον πρώτο καιρό να ακουγόταν έντονα πως η μια από τις νονές ήταν η καλή φίλη της Meghan, Isabele May, ένα νέο όμως δημοσίευμα της εφημερίδας The Sunday Times φαίνεται πως έρχεται για να αλλάξει τα δεδομένα. Οι 3 νονοί φαίνεται πως είναι οι εξής: η Tiggy Pettifer, ο Mark Dyer and ο Charlie van Straubenzee.

Η Tiggy Pettifer, η οποία ήταν νταντά τόσο του πρίγκιπα Harry όσο του αδερφού του πρίγκιπα William είχε ένα σημαντικό ρόλο στο μεγάλωμα των δυο αδερφών όταν έχασαν την μητέρα τους, πριγκίπισσα Diana σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι. Έχοντας μια τόσο στενή επαφή με τον πρίγκιπα Harry, δεν προκαλεί εντύπωση ότι την επέλεξε για νόνα του γιου.

Ο Mark Dyer ήταν πρώην αξιωματικός της Ουαλίας. Είναι πολύ καλός φίλος τόσο με τον πρίγκιπα Harry όσο και με τον πρίγκιπα William. Μάλιστα, λέγεται πως ο Dyer ήταν ένας από τους μέντορες τους όταν έχασαν την μητέρα τους.

Ο Charlie van Straubenzee, ο καλύτερος φίλος του πρίγκιπα Harry έρχεται για να συμπληρώσει την τριάδα με τους νονούς του μικρού Archie. Οι δυο τους έχουν άψογες σχέσεις και μάλιστα ο Harry ήταν κουμπάρος στον γάμο του, ο οποίος πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2018

