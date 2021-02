Viral οικογένεια γιατρού από το Κεντ – Η διασκευή… καραντίνας του “Total Eclipse of the Heart”

Μια εξαμελής οικογένεια έχει γίνει viral για την διασκευή με έμπνευση από το lockdown του διάσημου

τραγουδιού “Total Eclipse of the Heart”. Ο Δρ Ben Marsh, η σύζυγός του Danielle και τα τέσσερα παιδιά τους, Alfie, Thomas, Ella και Tess, από το Faversham, στο Κεντ, μοιράστηκαν την δική τους εκδοχή για το κλασικό τραγούδι της Bonnie Tyler στο YouTube την Τρίτη. Το τραγούδι, με την ονομασία «Totally Fixed Where We Are», έκτοτε έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 625.000 προβολές.

Στην περιγραφή του βίντεο γράφουν “κολλημένοι με τα τέσσερα παιδιά στο σπίτι μέχρι τουλάχιστον τις 8 Μαρτίου και περιμένουμε να δούμε τον αντίκτυπο των εμβολίων αλλά και των μεταλλάξεων του κορονοϊού. Ελπίζουμε να υπάρξει αλλαγή σύντομα”. Οι στίχοι έχουν αλλάξει εντελώς και αφορούν τις δυσκολίες της διαβίωσης μέσα στο σπίτι λόγω της καραντίνας. “Μεγαλώσαμε πολύ σε ύψος αλλά δεν έχουμε τρόπο να το μετρήσουμε. Και αν δείτε ότι τα ρούχα μας έχουν στενέψει, είναι γιατί τρώμε περισσότερο από ποτέ. Όλες οι οθόνες πρέπει να βλάπτουν την όραση μας γιατί είμαστε μπροστά όλη την ημέρα. Μαζί κάποια στιγμή μειώναμε τις ώρες που ήμασταν Online, τώρα έχουμε ανοιχτό το Xbox One όλη την ημέρα”.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας