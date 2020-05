“Βρέχει” κοινοτικό χρήμα στην αγορά: Πάνω από 10 δισ. λόγω κορονοϊού

Από χθες δίνεται η ευκαιρία στην Ελλάδα να δανειστεί περίπου 4 δις. ευρώ για να χρηματοδοτήσει δαπάνες για τη στήριξης

του συστήματος υγείας έμμεσα και άμεσα. Μέσα στον Ιούνιο θα “ανοίξει” και το πρόγραμμα Sure ώστε με τουλάχιστον 1,5 δις. ευρώ να χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα στήριξης της απασχόλησης ενώ περιμένουμε και περίπου 3 δις. ευρώ –πάλι μέσω δανείων- από το πρόγραμμα εγγυήσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων συνολικού ύψους 100 ευρώ. Αν προστεθούν και τα περίπου 2,5-3 δις. ευρώ που έχουμε λαμβάνειν από το ΕΣΠΑ για τη χρηματοδότηση της επιστρεπτέας προκαταβολής (των χαμηλότοκων δανείων που θα χορηγηθούν Δευτέρα ή Τρίτη σε 90.000 επιχειρήσεις) αλλά και για τα 800άρια που και τα 600 άρια που δόθηκαν σε αυτοαπασχολούμενους και επιστήμονες, τότε ο συνολικός λογαριασμός μπορεί να φτάσει ακόμη και πάνω από τα 10 δις. ευρώ. Αυτά, μέχρι να “κλειδώσει” το Ταμείο για τον κορωνοϊό το οποίο συζητείται σε επίπεδο αρχηγών κρατών και το οποίο η ελληνική κυβέρνηση θέλει να μην περιλαμβάνει μόνο δάνεια αλλά και επιχορηγήσεις έτσι ώστε να μην αυξηθεί υπέρμετρα το δημόσιο χρέος.

Το ερώτημα που θα κληθεί να απαντήσει τώρα η Αθήνα μετά τις χθεσινές αποφάσεις του Eurogroup είναι αν θα προσφύγει στο δάνειο που μπορεί να χορηγήσει ο ESM. Από πλευράς επιτοκίου, το κόστος προβλέπεται ότι θα είναι σαφώς χαμηλότερο συγκριτικά με αυτό ενός 10ετούς ομολόγου το οποίο θα έβγαινε αυτή τη στιγμή στην αγορά. Φαίνεται όμως ότι η στρατηγική που θα ακολουθήσει η Αθήνα θα “υπακούει” στη λογική “όχι πρώτοι και όχι μόνοι”. Δηλαδή η Αθήνα θα περιμένει από άλλες ευρωπαϊκές χώρες να κάνουν την αρχή για να ξεκαθαρίσει πλήρως και το τοπίο όσον αφορά στους όρους δανεισμού και μετά θα προστρέξει καθώς το ζητούμενο αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο οι πόροι (σ.σ άλλωστε για την Ελλάδα οι αγορές παραμένουν ανοικτές και μάλιστα με χαμηλό επιτόκιο) αλλά και οι υποχρεώσεις που θα αναλάβει η χώρα ειδικά για την επόμενη 2ετία. Και αυτό διότι όπως φαίνεται πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ δεν μπορεί να παραχθεί ούτε φέτος ούτε του χρόνου ενώ το να ζητηθεί από την Ελλάδα και πάλι να επιστρέψει σε μια λογική υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων θα ήταν καταστροφικό για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας η οποία δεν πρέπει να αναρρώσει μόνο από τον κορωνοϊό.

Η Ελλάδα διεκδικεί άμεσο ξεκαθάρισμα του τοπίου όσον αφορά και στα υπόλοιπα προγράμματα στήριξης που έχουν ήδη εγκριθεί από το Eurogroup: το πρόγραμμα Sure αλλά και το πρόγραμμα εγγυήσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Με την επανέναρξη των επιχειρήσεων στον χώρο του τουρισμού και της εστίασης, είναι ορατό το ενδεχόμενο να υπάρξει πίεση για απολύσεις. Ακόμη και το μέτρο της απαγόρευσης των απολύσεων για τις εταιρείες που έχουν μπει στο καθεστώς αναστολής, έχει συγκεκριμένη διάρκεια οπότε η κυβέρνηση θέλει να είναι έτοιμη να προτείνει στους εργοδότες ένα σχέδιο ενισχύσεων προκειμένου να αποφευχθούν οι καταγγελίες σύμβασης. Ουσιαστικά, το ζητούμενο είναι να κλειδώσουν οι διαθέσιμοι πόροι για την Ελλάδα προκειμένου, αντίστοιχα, να προσαρμοστούν και τα ποσοστά επιδότησης των εργαζομένων. Ουσιαστικά, με πόρους του προγράμματος Sure το υπουργείο Εργασίας θα είναι σε θέση να υλοποιήσει το πρόγραμμα “μισή δουλειά με το 80% του μισθού” το οποίο έχει αναλύσει το thetoc.gr.

Άμεση προτεραιότητα για το ελληνικό στρατόπεδο είναι να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και την εκταμίευση πόρων από το ΕΣΠΑ. Μόνο για την πρώτη φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής που καταβάλλεται την Δευτέρα ή την Τρίτη αλλά και την καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων των 800 ευρώ στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, η Ελλάδα έχει λαμβάνειν από το ΈΣΠΑ πάνω από 1,5 δις. ευρώ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

