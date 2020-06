Βρετανική καμπάνια: Κάθε ευρώ στην Τουρκία είναι μία βόμβα για τα κορμιά των παιδιών μας

Ο επίσημος λογαριασμός της εκστρατείας UK Boycott Turkey στο twitter προχώρησε σε μια ακόμη έκκληση για μποϊκοτάζ στο «αυταρχικό τουρκικό κράτος»

όπως αναφέρει, προτάσσοντας τον τουρισμό αυτή τη φορά: «Εάν ταξιδεύετε στην Τουρκία είστε ένοχοι για έγκλημα»! Κάτι που δεν πράττει η Ελλάδα, το κάνει η Μ. Βρετανία.

Η καμπάνια προώθησης του μποϊκοτάζ στα τουρκικά προϊόντα συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς και η εκστρατεία UK Boycott Turkey, στέκεται στον πόλεμο κατά των Κούρδων, καλώντας τους τουρίστες να μην επιλέξουν ως προορισμό την Τουρκία.

THESE BOMBS cost a lot of money to drop on the Kurds, as Turkey drops them every day, mostly on civilians. Turkey relies heavily on your tourism money to fund their war crimes on Kurds. If you travel to Turkey you are guilty of a crime!!! Think about that before you book.

Προ ημερών, η εφημερίδα «Δημοκρατία» είχε αποκαλύψει το πόσο μαμούθ που πληρώνουμε ως Ελλάδα κάθε χρόνο στην Τουρκία για εισαγωγές κάθε λογής προϊόντων.

Η “Μακεδονία” όπως και η εφημερίδα “Δημοκρατία” γράφουν: Μεγάλη κομπίνα με εικονικές μεταφορές φορτίων που προορίζονται για τη Βουλγαρία, αλλά ουσιαστικά διοχετεύονται στην ελληνική αγορά, χωρίς να καταβάλλονται φόροι και δασμοί για τα προϊόντα, διερευνά το ΣΔΟΕ στη Θράκη.

Κύκλοι των ράμπο της οικ. δίωξης μιλούν για ετήσιες απώλειες για το δημόσιο που με πρόχειρους υπολογισμούς μπορεί να φτάνουν μέχρι και τα 10 δισ. ευρώ, με άμεση εμπλοκή υπαλλήλων υπηρεσιών που κάνουν τα στραβά μάτια.

Η έρευνα ξεκίνησε χθες, με παραγγελία του εισαγγελέα Ορεστιάδας, ύστερα από τη σύλληψη δύο στελεχών του τελωνείου Ορεστιάδας και συγκεκριμένα του διευθυντή και του προϊσταμένου του δικαστικού τμήματος. Αφορμή στάθηκε η άρνησή τους, όπως κατηγορούνται, να καταλογίσουν πράξεις επιβολής δασμών και φόρων σε ιδιοκτήτη φορτίου που προήλθε από την Τουρκία, έχοντας προορισμό τη Βουλγαρία, χωρίς όμως ποτέ να περάσει τα σύνορα της γειτονικής χώρας.

Η κομπίνα ξεκινά από την εφαρμογή του καθεστώτος, που παραπέμπει στις διατάξεις περί ενδοκοινοτικών εισαγωγών, οι οποίες από πολλούς έχουν χαρακτηριστεί διάτρητες. Σύμφωνα με το καθεστώς αυτό, όταν ένα φορτίο εισέρχεται στην Ελλάδα από τρίτη χώρα, όπως η Τουρκία, έχοντας όμως προορισμό άλλη ευρωπαϊκή χώρα, όπως η Βουλγαρία, στα ελληνικά τελωνεία δεν επιβάλλονται δασμοί και ΦΠΑ, καθώς αυτά επιβάλλονται στη χώρα προορισμού των προϊόντων.Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με τις ενδείξεις που έχουμε, διοχετεύονται στην ελληνική αγορά εκατοντάδες φορτία με προϊόντα για τα οποία το δημόσιο χάνει δις ευρώ, αφού δεν φεύγουν ποτέ από τη χώρα μας, επισήμανε στέλεχος του ΣΔΟΕ που παρακολουθεί την εξέλιξη της έρευνας.

Το 1/3 των φορτίων καταλήγει στην ελληνική αγορά

Στους κύκλους του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης το τελευταίο δίμηνο υπήρχαν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες εκατοντάδες από τα εισαγόμενα φορτία που έχουν τελικό προορισμό τη Βουλγαρία δεν περνούν ποτέ τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Οι πληροφορίες μας λένε ότι το 1/3 των φορτίων που διέρχονται με το καθεστώς της αναστολής φορολογίας καταλήγει στην ελληνική αγορά», παρατήρησε στέλεχος του Σώματος. « Έχουμε γίνει σουρωτήρι, πρέπει να μπει αμέσως ένα φρένο, χάνει το δημόσιο πάρα πολλά έσοδα, συμπλήρωσε. Σύμφωνα με τους πρόχειρους υπολογισμούς, καθώς στατιστικά στοιχεία δεν υπάρχουν, από τα ελληνοτουρκικά σύνορα το δίμηνο εισέρχονται 6.000 τέτοια φορτία, εκ των οποίων τα περισσότερα με καθεστώς αναστολής, αφού έχουν προορισμό άλλες ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως τη Βουλγαρία. Μπορεί το δίμηνο να χάνουμε μέχρι και 1,5 δισ. από τους φόρους και τους δασμούς τέτοιων προϊόντων που περνούν, υποστηρίζουν τα μέλη των οικονομικών διωκτικών αρχών.

Το φορτηγό με τα ρούχα

Στο πλαίσιο της έρευνας, παρακολουθήθηκε η πορεία ενός φορτηγού με ρούχα που εισήχθη από την Τουρκία και ελέγχθηκε στο τελωνείο Ορεστιάδας, όπου εφαρμόστηκε το καθεστώς αναστολής, αφού είχε προορισμό τη Βουλγαρία. Το φορτηγό ακολούθησε το δρόμο για τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στην Εξοχή Δράμας, όμως όταν έφτασε κοντά, επέστρεψε και σταμάτησε στην Κομοτηνή. Εκεί έγινε έφοδος από το ΣΔΟΕ και ο ιδιοκτήτης, αφού διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα θα διοχετεύονταν στη μαύρη ελληνική αγορά, δέχτηκε να καταβάλει αμέσως τους δασμούς και τους φόρους που αναλογούν, ποσού 4.000 ευρώ, προκειμένου να μην έχει ποινικές επιπτώσεις με κατηγορίες για λαθρεμπορία. Όμως σε περίπτωση τέτοιων υποθέσεων στο συγκεκριμένο ελεγχόμενο απαγορεύονται παρόμοιες εισαγωγές στο μέλλον.

Οι τελωνειακές υπηρεσίες που ελέγχουν το φορτίο είναι διωκτικές αρχές και πρέπει να ελέγχουν το κάθε σημείο, τόνιζαν στελέχη του ΣΔΟΕ. Έλεγαν ότι στις περιπτώσεις αυτών των εικονικών μεταφορών στη Βουλγαρία, παραλήπτριες εταιρείες είναι πάντα οι ίδιες, οι οποίες είναι ανύπαρκτες, χωρίς όμως για αυτό να γίνεται έλεγχος.

Συλλήψεις μετά την ένταση

Ο εντοπισμός του φορτίου με τα ρούχα στάθηκε αφορμή για τη σύλληψη του διευθυντή και του υπεύθυνου δικαστικού του τελωνείου Ορεστιάδας από μέλη του ΣΔΟΕ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο και οι δύο φέρονται ότι προσπάθησαν να προστατεύσουν τον ιδιοκτήτη του φορτίου που παραβίασε το νόμο. Όπως έλεγαν στελέχη του ΣΔΟΕ, οι δύο ανώτεροι υπάλληλοι του τελωνείου επέμειναν ότι ο ιδιοκτήτης είναι γνωστός φορολογούμενος που δεν έχει δώσει αφορμές και αρνούνταν να συμπληρώσουν τις καταλογιστικές πράξεις για τους δασμούς και τους φόρους του φορτίου, τονίζοντας ότι έπρεπε η υπόθεση να οδηγηθεί στο αρχείο. Μάλιστα, όπως επισήμαναν από το ΣΔΟΕ, άκουσαν την άποψη ότι το φορτίο επέστρεφε στην Ορεστιάδα, επειδή ο οδηγός είχε ξεχάσει ένα χαρτί.

Η σύλληψή τους έγινε με παρέμβαση του εισαγγελέα Ορεστιάδας, ο οποίος άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για απιστία στην υπηρεσία και απείθεια, παραπέμποντάς τους να δικαστούν στο αυτόφωρο τριμελές πλημμελειοδικείο. Από το δικαστήριο οι κατηγορούμενοι τελωνειακοί υπάλληλοι πήραν αναβολή, για να δικαστούν σήμερα. Στις συζητήσεις που είχαν αρνήθηκαν ότι έχουν οποιαδήποτε εμπλοκή με την υπόθεση, επισημαίνοντας ότι όλες οι διαδικασίες έγιναν απολύτως νόμιμα, το δημόσιο δεν έχασε χρήματα και ότι η υπόθεση ήταν δημιούργημα στελεχών του ΣΔΟΕ.

Ωστόσο, με αφορμή το περιστατικό αυτό, ο εισαγγελέας παρήγγειλε στο ΣΔΟΕ τη διεξαγωγή γενικότερης έρευνας για όλες τις εισαγωγές-εξαγωγές τέτοιου είδους. Στο πλαίσιο της παραγγελίας ζητήθηκε να διερευνηθούν και ευθύνες υπαλλήλων των τελωνείων, από τα οποία πέρασαν ύποπτα φορτία.

