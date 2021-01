Ο εμπορικός κόσμος για τα μέτρα: Click in shop και click away δεν συνιστούν λύση για το εμπόριο

Δύο εβδομάδες μετά το άνοιγμα και τρεις από την επίσημη έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων, επανέρχεται η γενική λειτουργία του λιανεμπορίου με click away και εφαρμόζεται για πρώτη φορά το click in shop, ειδικά για τα καταστήματα της ένδυσης, υπόδησης και βιβλιοχαρτοπωλεία. Δυσάρεστη, χαρακτηρίζει το λιανεμπόριο αυτή την εξέλιξη.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Γιώργος Καρανίκας δήλωσε:

«Είναι γεγονός πως οι συνεχείς μεταπτώσεις από τα ανοικτά καταστήματα σε υβριδικά και πολύπλοκα πλαίσια λειτουργίας. προκαλούν σύγχυση σε εμπόρους και καταναλωτές και νέο σοβαρό πλήγμα στα ταμεία των επιχειρήσεων. Ούτε το click in shop, ούτε ακόμη περισσότερο το click away, συνιστούν λύση για το εμπόριο. Τα δεχόμαστε περισσότερο ως αναγκαίο κακό. Προέχει πάντα η δημόσια υγεία και ο εμπορικός κόσμος έχει αποδείξει ότι δεν κάνει ‘εκπτώσεις’ σε αυτό το ζήτημα. Ρωτάμε όμως καλόπιστα, ως πολίτες της χώρας που ενδιαφέρονται, όχι μόνο για το επιχειρηματικό, αλλά και για το κοινό συμφέρον: Θα κάνουμε αυτή τη φορά, όλοι μας, Πολιτεία και κοινωνία, φορείς και κόμματα, την επιβεβλημένη αυτοκριτική μας για την τήρηση και την επιτήρηση των υγειονομικών κανόνων; Είμαστε όλοι αποφασισμένοι να κάνουμε αυτό που αναλογεί στον καθένα μας, για να έλθει πιο σύντομα η μέρα που θα συναντιόμαστε ξανά ελεύθερα στους δρόμους, τα καταστήματα και τα σπίτια μας; Δεν έχουμε άλλη επιλογή, από το να συνεργαστούμε με πλήρη συναίσθηση της ατομικής, πολιτικής και συλλογικής μας ευθύνης. Η ΕΣΕΕ και το σύνολο του εμπορικού κόσμου, αυτό θα συνεχίσει να κάνει και από την ερχόμενη Δευτέρα, ακόμη και αν το αντίκρισμα στο ταμείο είναι πενιχρό. Χωρίς να ξεχνάμε ότι χιλιάδες συνάδελφοι και οι οικογένειές τους θα χρειαστούν μεγαλύτερη στήριξη με στοχευμένα μέτρα, μετά τη νέα διάψευση των προσδοκιών τους. Και θα φροντίζουμε καθημερινά να το θυμίζουμε στους συναρμόδιους υπουργούς».

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ και του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής, Βασίλης Κορκίδης δήλωσε:

«Οι φόβοι μας δυστυχώς επαληθεύτηκαν, αφού ο κίνδυνος της πανδημίας εξακολουθεί να είναι εδώ και συνεχίζει να μας απειλεί. Η Αττική είναι ξανά στο ‘κόκκινο’ επιδημιολογικά και η αγορά στα ‘μαύρα’ οικονομικά. Παρά το προσεκτικό άνοιγμα του λιανεμπορίου για δύο μόλις εβδομάδες εντός των καταστημάτων, η κινητικότητα και ο συνωστισμός εκτός αυτών, μας αναγκάζει σε “click back”. Για τα καταστήματα ένδυσης και υπόδησης, το ραντεβού με τον πελάτη εντός καταστήματος, δίνει τη δυνατότητα να δουλέψουν έστω με “click in shop”, αφού στις εκπτώσεις, το ενδιαφέρον των καταναλωτών επικεντρώνεται σε αυτές τις δύο δραστηριότητες. Δίχως αμφιβολία, η περίοδος των εκπτώσεων χωρίς ανοικτά καταστήματα στο κοινό, δυσχεραίνει τη προσπάθεια όλων, αφού πολλά είδη, εάν δεν δοκιμαστούν, δύσκολα πωλούνται και αγοράζονται. Οι έμποροι είμαστε αναγκασμένοι να σεβαστούμε και να τηρήσουμε κάθε αναγκαίο μέτρο εντός καταστήματος, κάτι που όμως δεν μπορούμε να ελέγξουμε εκτός. Οι εικόνες συνωστισμού στους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους, απαιτεί αυτοέλεγχο και δεν πρέπει να επαναληφθούν, ώστε να μας επιτρέψουν να ανοίξουμε ξανά εγκαίρως, πριν παρέλθει η περίοδος των χειμερινών εκπτώσεων και πριν καταλήξουμε οριστικά στις παράπλευρες απώλειες της πανδημίας. Παρά την εναλλαγή των συνθηκών λειτουργίας της αγοράς, επί τα χείρω, εμείς θα συνεχίσουμε να παλεύουμε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

