Το click away φεύγει, το click in shop έρχεται, από 15.01

Μετά το click away που εφαρμόστηκε στη χώρα μας λόγω του lockdown και της πανδημίας του κοροναϊού, έρχεται το click in shop.



Η κυβέρνηση προσανατολίζεται από τις αγορές με ραντεβού εκτός του καταστήματος, στις αγορές με ραντεβού εντός του καταστήματος.

Το νέο αυτό μοντέλο θα εξαρτηθεί από τα επιδημιολογικά δεδομένα και από το πότε, η επιτροπή των λοιμωξιολόγων, θα ανάψει το «πράσινο φως».

Από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας τόνισε ότι «είναι πιθανό να υπάρξει μία εξέλιξη στο κομμάτι του λιανεμπορίου».

«Αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι κάποιες δραστηριότητες όπως η εστίαση είναι πολύ δύσκολο να είναι στο πρώτο κύμα ανοίγματος της οικονομίας και της κοινωνικής δραστηριότητας».

«Είναι απολύτως κρίσιμο να τηρήσουμε τα μέτρα και αυτές τις μέρες προκειμένου να έχουμε μια καλή εικόνα και να μπορέσουμε σιγά σιγά να απελευθερώνουμε τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας από τις 8 Ιανουαρίου και μετά».

Ο κ. Πέτσας επανέλαβε μιλώντας στην ΕΡΤ πως θα συνεχίσουν να προβλέπονται μέτρα στήριξης κι ότι είναι κατανοητό ότι τίποτα δεν μπορεί να αναπληρώσει τον τζίρο που έχουν χάσει οι επαγγελματίες της αγοράς.

Το σχέδιο για το click in shop εν μέσω lockdown

Το click in shop, εξετάζεται να εφαρμοστεί στη χώρα μας με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα για τον κορονοϊό.

Στόχος είναι το νέο μοντέλο να εφαρμοστεί μέσα στον Ιανουάριο να συμπέσει, δηλαδή, με τη χειμερινή εκπτωτική περίοδο που ξεκινά στις 11 Ιανουαρίου, προκειμένου να τονωθεί η αγορά.

Αν επιτραπεί η λειτουργία των εμπορικών με το νέο σύστημα, ο καταναλωτής θα κλείνει ραντεβού, είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, και θα μπορεί να επισκέπτεται το κατάστημα σε προκαθορισμένο χρόνο και για περιορισμένη χρονική διάρκεια.

Παράλληλα, θα έχει τη δυνατότητα να δοκιμάσει τα είδη ένδυσης και υπόδησης, ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία της επιστροφής προϊόντων.

Όπως ισχύει ήδη στις αγορές εντός του σούπερ μάρκετ και στις αγορές εντός του καταστήματος με ραντεβού θα ισχύουν περιορισμοί στον μέγιστο αριθμό των καταναλωτών που επιτρέπεται να είναι εντός του καταστήματος την ίδια στιγμή.

Δηλαδή, ο αριθμός των πελατών μέσα στο κατάστημα θα είναι απολύτως συναφής με τα τα τετραγωνικά του.

Σενάρια για μερικό άνοιγμα της αγοράς

Το άνοιγμα του λιανεμπορίου αναμένεται να γίνει μετά το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA ενώ αυτό θα συμβεί υπό συγκεκριμένους όρους.

H επιθυμητή ημέρα για να ανεβάσουν ρολά τα μικρά καταστήματα είναι η Δευτέρα 11 Ιανουαρίου, ενώ μερικές ημέρες νωρίτερα, στις 7 Ιανουαρίου, θα έχει προηγηθεί τηλεδιάσκεψη με την επιτροπή λοιμωξιολόγων.

Πώς πήγε το click away

Τα πρώτα συμπεράσματα από την αγορά, τόσο από μικρά μεμονωμένα συνοικιακά, όσο και από μεγάλα εμπορικά καταστήματα στα κέντρα των πόλεων της Αττικής, δείχνουν πως συνολικά ο κύκλος εργασιών σε αξία και όγκο κυμάνθηκε φέτος πριν τα Χριστούγεννα μεταξύ 35% και 40% του αντίστοιχου περυσινού.

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν πως η λειτουργία του click away, επέτρεψε στις μικρές επιχειρήσεις να κάνουν από 5% έως το πολύ 20% του περυσινού ημερήσιου τζίρου τους ενώ η μάχη για τη διεκδίκηση του εορταστικού τζίρου στο λιανεμπόριο, εκτιμάται ότι με τις ελάχιστες μέρες που απομένουν μέχρι το τέλος του έτους, υπολείπεται κατά πολύ του περυσινού, με περίπου 1,5 δισ. ευρώ πωλήσεις.

