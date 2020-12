Άγκυρα: Αναγγέλλει με Navtex ασκήσεις με πραγματικά πυρά ανάμεσα σε Θάσο και Λήμνο

Τη ρητορική των κλιμακούμενων προκλήσεων επιμένει να ακολουθεί η Τουρκία, καθώς μετά το μπαράζ των Navtex την Κυριακή

η Άγκυρα επέστρεψε… δριμύτερη τη Δευτέρα, εκδίδοντας και νέα οδηγία προς ναυτιλλομένους, η οποία αφορά στη διενέργεια ασκήσεων με πραγματικά πυρά ανάμεσα στη Θάσο και την Λήμνο.

Επί της ουσίας, με τη νέα παράνομη Navtex η Τουρκία επιχειρεί να «κόψει στα δύο» το Βορειοανατολικό Αιγαίο.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο ο υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης εξέδωσε τη συγκεκριμένη Navtex για τη διεξαγωγή βολών του Πολεμικού Ναυτικού της Τουρκίας, για την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου και για το διάστημα από τις 10:01 π.μ. μέχρι τις 11:30 π.μ., ενώ υπάρχει ήδη σε ισχύ ελληνική Navtex για τμήμα της συγκεκριμένης περιοχής.

Σημειώνεται πως η ελληνική Navtex αφορά αεροναυτικές ασκήσεις την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου από τις 06:01πμ. μέχρι τις 10:00πμ., από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Με απλά λόγια, οι Τούρκοι έρχονται να δεσμεύσουν την ίδια ακριβώς περιοχή, με διαφορά μόλις ενός λεπτού μετά το πέρας των ελληνικών ασκήσεων.

Η νέα τουρκική Navtex

TURNHOS N/W: 1545/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 14-12-2020 15:17)TURNHOS N/W: 1545/20

AEGEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 15 DEC 20 FROM 1001Z TO 1130Z IN AREA BOUNDED BY;

40 08.65 N-024 59.10 E

40 08.65 N-025 07.90 E

40 15.50 N0025 07.90 E

40 15.50 N-024 59.10 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 151230Z DEC 20.

Ο χάρτης της νέας προκλητικής Navtex των Τούρκων

Η ελληνική Navtex για την ίδια περιοχή

ZCZC LA72

120245 UTC DEC 20

LIMNOS RADIO NAVWARN 265/20

NE AEGEAN SEA

NORTH OF LIMNOS ISLAND

AERONAUTICAL EXERCISES

ON 150600 UTC TO 151000 UTC DEC 20

IN AREA BOUNDED BY:

40-30.00N 025-53.00E

40-35.00N 024-58.00E…

Προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν

Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετ. Ερντογάν, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Τουρκία αναμένει από τον νατοϊκό της σύμμαχο, τις ΗΠΑ, να την υποστηρίξουν και να μην της επιβάλουν κυρώσεις για την αγορά και την απόκτηση των ρωσικών αντιπυραυλικών συστημάτων S-400, και προσέθεσε ότι ο ίδιος είναι αναστατωμένος που η Ουάσινγκτον προχώρησε στη διαδικασία επιβολής κυρώσεων.

«Ούτε οι κυρώσεις από τις ΗΠΑ, ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποτρέψουν την Τουρκία από το να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος σε ομιλία του μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Το αμερικανικό Κογκρέσο ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα το νομοσχέδιο για τις αμυντικές δαπάνες των ΗΠΑ που περιλαμβάνει μια διάταξη για τέτοιες κυρώσεις.

