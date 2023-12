Διπλή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεν. Μακεδονίας, την Τετάρτη

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023

στις 11.00 π.μ. δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

-Λήψη απόφασης αναφορικά με το πολυετές σχέδιο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας Π.Κ.Μ., σύμφωνα με την παρ. 1.ε του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ., Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023 στις 12.00 το μεσημέρι, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 18ης/30-10-2023, 19ης/13-11-2023, 20ης/14-11-2023 και 21ης/5-12-2023 συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.

Εισηγητής: Θεόδωρος Μητράκας, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 10ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2023.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Δράσεων Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2024.

Εισηγήτρια: Όλγα-Χριστίνα Γούλα, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση απόσυρσης του υπ΄ αρ. ΚΗΟ 8614 υπηρεσιακού οχήματος της Π.Κ.Μ.

Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση απόσυρσης του υπ΄ αρ. ΚΗΗ 2097 υπηρεσιακού οχήματος της Π.Κ.Μ. Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση συμμετοχής της Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Ημαθίας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε. Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση εξάμηνης παράτασης α) της αρ. 23/2022 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΠΕ Ημαθίας (ΑΔΑΜ: 22SYMV010577815) «Για την παροχή εργασιών και προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων της ΠΕ Ημαθίας για τα έτη 2022-2023» και β) της αρ. 24/2022 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΠΕ Ημαθίας (ΑΔΑΜ: 22SYMV010592762) «Για την παροχή εργασιών και προμήθεια ελαστικών των οχημάτων της ΠΕ Ημαθίας για τα έτη 2022-2023». Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Πέλλας) και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Δασαρχείο Έδεσσας) για τη συμμετοχή υπαλλήλου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Πέλλας) στην ομάδα επίβλεψης των έργων του Δασαρχείου Έδεσσας «Βελτίωση οδικού δικτύου στο Δημόσιο Δάσος Κρώμνης» και «Δράσεις πρόληψης δασικών πυρκαγιών και φυσικών καταστροφών στην περιοχή Στενών Αψάλου -Ποταμού Μογλενίτσα (εντός περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Έδεσσας) Υποέργο 1: Υποδομές πρόληψης δασικών πυρκαγιών».

Εισηγητής: Ιορδάνης Τζαμτζής, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε. Πέλλας) και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Δασαρχείο Αριδαίας) για τη συμμετοχή υπαλλήλου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πέλλας) στην ομάδα επίβλεψης του έργου του Δασαρχείου Αριδαίας «Διευθέτηση ορεινών λεκανών απορροής Αλμωπίας».

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση παράτασης της διάρκειας της σύμβασης με ΑΔΑΜ: 22SYMV010206427 2022-03-15 σύμβασης γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Αποχιονισμός ΠΕ Πέλλας».

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση 5ης Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την υλοποίηση του Υποέργου 2- «Στερέωση, Συντήρηση & Αποκατάσταση Οθωμανικού τεμένους ‘Χουνκιάρ Τζαμί’ στην Έδεσσα (Β΄ φάση)», προϋπολογισμού 451.232,58€, του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού ‘‘Μ. Αλέξανδρος’’ & περιβάλλοντος χώρου», του Δήμου Έδεσσας με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας. Εισηγητής: Ιορδάνης Τζαμτζής, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση αποτίμησης σε χρήμα των μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) για τα έτη 2021-2022 για τους δικαιούχους υπαλλήλους της Π.Ε. Πιερίας.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: “Εξοπλισμός Κατ΄ Οίκον Νοσηλείας” Συνολικός Προϋπολογισμός:10.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) Χρηματοδότηση: Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών δαπανών της Π.Ε. Πιερίας έτους 2023, με κωδικό έργου: 3156ΠΙΕ017ΙΔΠ20. Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση παράτασης σύμβασης για την ανάθεση του έργου «Τουριστική προβολή της Π.Ε. Σερρών για τα έτη 2022-2023», κατ’ εφαρμογή του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016.

Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση στρατηγικού σχεδίου δράσης για την προβολή και προώθηση των αγροδιατροφικών προϊόντων της ΠΚΜ για τα έτη 2024-2026.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της ΠΚΜ , στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Ελαχιστοποίηση απορριμμάτων σε μεγάλες εκδηλώσεις – Waste Minimization in Large Events” – ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: ”MINEV”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «INTERREG EUROPE 2021-2027»

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για τη διοικητική και οικονομική υποστήριξη της ΠΚΜ στο πλαίσιο των έργων: «Ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες συμμετοχικής χρηματοδότησης για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία-Unlocking the Crowdfunding Potential for the European Structural and Investment Funds»-ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: ”CROWDFUNDMATCH” και «Ελαχιστοποίηση απορριμμάτων σε μεγάλες εκδηλώσεις- Waste Minimization in Large Events» ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: “MINEV”, που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG EUROPE 2021-2027.

Εισηγητής: Σωτήριος Μπάτος, Τομεάρχης Καινοτομίας και Εξωστρέφειας Π.Κ.Μ.

