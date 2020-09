Νέα NAVTEX της Τουρκίας βόρεια της Κύπρου

Κλιμακώνει την ένταση στη Μεσόγειο η Τουρκία, καθώς με νέα NAVTEX δεσμεύει περιοχή της Μεσογείου για άσκηση με πραγματικά πυρά.



Όπως μεταδίδει το CNN Turk, η νέα Navtex, με την οποία δεσμεύει θαλάσσια περιοχή της κυπριακής ΑΟΖ, ισχύει από τις 12 έως τις 14 Σεπτεμβρίου.

TURNHOS N/W: 1134/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 11-09-2020 16:24)

TURNHOS N/W: 1134/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, BETWEEN 12-14 SEP 20 FROM 0500Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY SADRAZAMKÖY AREA:

35 36.55 N-032 29.80 E

35 11.82 N-033 00.85 E

35 26.50 N-033 18.23 E

35 50.73 N-032 46.80 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 141500Z SEP 20.

Πομπέο: Να αποχωρήσουν τα πολεμικά πλοία

Νέο μήνυμα προς την Τουρκία στέλνουν οι ΗΠΑ για αποκλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο, μέσω του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάικ Πομπέο.

Σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους, μία ημέρα πριν το ταξίδι του στην Κύπρο, ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ ζητά την επίληση της διαμάχης μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας, μετά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις της Άγκυρας με την έκδοση των Navtex και την παρουσία του Oruc Reis στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Ο κ. Πομπέο κάνει έκκληση να αποχωρήσουν τα πολεμικά πλοία από την περιοχή για να λάβουν χώρα οι συνομιλίες.

Παράλληλα, μιλάει και για την αυριανή επίσκεψή του στην Κύπρο, τη μερική άρση του εμπάργκο όπλων αλλά και την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο Αφγανιστάν.

Όπως τόνισε ο κ. Πομπέο σε δημοσιογράφους «τα πράγματα, που λαμβάνουν χώρα σήμερα στην Ανατολική Μεσόγειο είναι σημαντικά και θέλω να έχω την ευκαιρία να μιλήσω με τους ηγέτες εκεί στην Κύπρο για την δική τους οπτική, τους στόχους τους και τα πράγματα που θα ήθελαν να κάνουν».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις τηλεφωνικές επαφές που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος τόσο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και με τον Ταγίπ Ερντογάν. Όπως είπε: «Ο πρόεδρος (Τραμπ) είναι πολύ ξεκάθαρος και έχει ζητήσει (έχει μιλήσει με τον πρόεδρο Ερντογάν, έχει μιλήσει με τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη και το έχει επισημάνει σε κάθε περίσταση) οι διαμάχες, οι θαλάσσιες διαμάχες να επιλυθούν με διπλωματικό και ειρηνικό τρόπο. Και επομένως θα εργαστώ και για αυτό, να διασφαλίσω ότι κατανοώ τους κινδύνους από την οπτική των ανθρώπων της Κύπρου και να το έχω κατά νου καθώς θα συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για τις προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι κάτι στο οποίο εστιάζουμε πραγματικά».

Ακόμη, σχολίασε με θετικό τρόπο τον διαμεσολαβητικό ρόλο του Βερολίνου, επισημαίνοντας:

«Οι Γερμανοί έχουν κάνει καλή δουλειά στο να προσπαθήσουν διπλωματικά να τους πείσουν να αρχίσουν συνομιλίες για το πώς θα προχωρήσουν. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν πραγματικές συνομιλίες και ελπίζουμε ότι τα πολεμικά πλοία που υπάρχουν εκεί θα αποσυρθούν ώστε να λάβουν χώρα οι συνομιλίες».

Τέλος, μιλώντας για την μερική άρση του εμπάργκο όπλων για την Κύπρο (waiver), είπε:

«Λοιπόν η μερική άρση εμπάργκο όπλων στην Κύπρο ερχόταν εδώ και καιρό. Εργαζόμασταν για αυτό κάποιο διάστημα. Συνάδει με την αμερικανική πολιτική για πολύ μεγάλο διάστημα. Ήταν απλώς η σωστή στιγμή να λάβουμε την απόφαση. Ολοκληρώσαμε λοιπόν την ανάλυσή μας, διασφαλίσαμε ότι έχουμε λάβει υπόψη κάθε πιθανό κίνδυνο και κινηθήκαμε γρήγορα».

Μοιραστείτε με τους φίλους σας