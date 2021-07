Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, την Πέμπτη 8 Ιουλίου, στις 11 το πρωί, θα προεδρεύσει στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού

Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Επίσης, στις 21:00 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στο συνέδριο του «The Economist» με τίτλο «Roundtable with the Government of Greece-From social distancing to social solidarity».

