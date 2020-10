Τουρκία: Νέα NAVTEX, το Oruc Reis ξεκινά έρευνες νότια του Καστελόριζου

Στην Ανατολική Μεσόγειο θα πλέει από σήμερα και έως τις 22 Οκτωβρίου και πάλι το Oruc Reis καθώς η Τουρκία εξέδωσε νέα NAVTEX.

Η νέα οδηγία που εκδόθηκε από την Αττάλεια, αναφέρει πως το σκάφος θα κινηθεί από σήμερα και για τις επόμενες δέκα ημέρες νότια του Καστελόριζου, συνεχίζοντας τις έρευνες στην περιοχή, σε μία ακόμη προκλητική κίνηση της Τουρκίας, λίγο πριν αρχίσουν οι διερευνητικές επαφές των δύο πλευρών. Το Oruc Reis θα συνοδεύουν τα πλοία Ataman και Cengiz Han.

Η φιλοκυβερνητική Sabah αναφέρει πως το Oruc Reis θα ξεκινήσει το πρωί της Δευτέρας τις έρευνες στην περιοχή.

Η νέα προκλητική αυτή κίνηση από πλευράς Τουρκίας έρχεται λίγες μόλις ώρες πριν το Συμβούλιο των ΥΠΕΞ στο Λουξεμβούργο, όπου Ελλάδα και Κύπρος θα θίξουν και το θέμα των προκλήσεων στην Βαρώσια. Η κίνηση με τη νέα NAVTEX από την Αγκυρα δημιουργεί νέο προβληματισμό, καθώς επί της ουσίας δείχνει πως αγνοεί τις προειδοποιήσεις της τελευταίας Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, όπου ζητούσε από την χώρα να απέχει από ενέργειες που θα δυναμιτίσουν το κλίμα.

Την ίδια ώρα, η Αθήνα περιμένει ακόμη από την Αγκυρα να ορίσει ημερομηνία όπου θα ξεκινήσουν οι διερευνητικές επαφές, αλλά η Τουρκία για άλλη μία φορά προχωρά σε μία κίνηση που δημιουργεί και πάλι ένταση στην περιοχή. Μια κίνηση που έρχεται μάλιστα λίγο πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την προσεχή Πέμπτη, αλλά και λίγες ώρες πριν την επίσκεψη του Γερμανού ΥΠΕΞ, Χάικο Μάας σε Αθήνα και Αγκυρα, λόγω των εξελίξεων στα Βαρώσια.

H νέα Navtex για το Oruc Reis:

TURNHOS N/W: 1262/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 11-10-2020 23:33)

TURNHOS N/W: 1262/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 120600Z OCT 20 TO 222059Z OCT 20 IN AREA BOUNDED BY;

35 34.82 N-028 00.13 E

35 34.83 N-028 28.78 E

35 36.77 N-028 28.77 E

35 59.87 N-029 22.85 E

35 59.87 N- 029 34.20 E

35 59.92 N-029 59.75 E

35 42.52 N-030 04.35 E

34 49.53 N-028 00.07 E

35 09.32 N-028 00.05 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 222059Z OCT 20.

Πηγή: iefimerida.gr

