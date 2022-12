Politico: Υπό αυστηρό έλεγχο και ο Μαργαρίτης Σχοινάς. Ερευνάται η πιθανή εμπλοκή του στο Qatar Gate

«Βροχή» πέφτουν τα νέα στοιχεία για το σκάνδαλο χρηματισμού Ευρωπαίων αξιωματούχων από το Κατάρ ενόψει του Μουντιάλ του 2022.

Την ώρα που η Εύα Καϊλή βρίσκεται στα χέρια των βελγικών Αρχών και αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή, το Politico μεταδίδει ότι ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς βρίσκεται υπό τον έλεγχο των αρμοδίων.

Ο κ. Σχοινάς είχε βρεθεί στην τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ εκ μέρους της Επιτροπής, ενώ είχε επικριθεί από ευρωβουλευτές για τα tweets του σχετικά με το Κατάρ τους τελευταίους μήνες. Σε ένα πρόσφατο tweet, επαίνεσε το Κατάρ για τη «σημαντική και απτή πρόοδο στις εργασιακές μεταρρυθμίσεις», ζητώντας να διατηρηθούν οι μεταρρυθμίσεις αυτές.

Η απόφαση για τη βίζα στα Κατάρ

Όπως μεταδίδει το Politico, ο Έλληνας αντιπρόεδρος είχε κεντρική συμμετοχή στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εισηγηθεί την άρση των απαιτήσεων για την έκδοση βίζας για το Κατάρ και το Κουβέιτ τον Απρίλιο, η οποία θα καταργούσε τη βίζα για τους Καταριανούς που ταξιδεύουν στην ΕΕ για έως και 90 ημέρες σε οποιαδήποτε περίοδο 180 ημερών-είτε για επαγγελματικούς, τουριστικούς ή οικογενειακούς λόγους.

Η ψηφοφορία επί του σχεδίου επρόκειτο να διεξαχθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή την εβδομάδα, αλλά δύο κοινοβουλευτικές πηγές δήλωσαν ότι η ψηφοφορία πιθανότατα θα αποσυρθεί και, αντ’ αυτού, ο φάκελος θα σταλεί πίσω στο στάδιο της επιτροπής. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπερασπίστηκε την παρουσία του Σχοινά στην εκδήλωση.

«Ως αντιπρόεδρος αρμόδιος για τον αθλητισμό, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς προσκλήθηκε στον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον πρόεδρο της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ, οι οποίοι ήταν επίσης παρόντες», ανέφερε ο εκπρόσωπος σε δήλωσή του. Ο εκπρόσωπος σημείωσε επίσης ότι η αξιολόγηση της Επιτροπής για τις εργασιακές μεταρρυθμίσεις του Κατάρ «αντανακλά ακριβώς τις εκθέσεις της ΔΟΕ (Διεθνής Οργάνωση Εργασίας)», προσθέτοντας ότι ο αντιπρόεδρος Σχοινάς ξεκίνησε την επίσκεψή του στο Κατάρ με ειδική ενημέρωση από τον εκπρόσωπο της ΔΟΕ.

Τι απαντούν οι συνεργάτες του Μαργαρίτη Σχοινά για τα δημοσιεύματα που τον εμπλέκουν στο Qatargate

Ένα δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας Ρεπούμπλικα, την επομένη της σύλληψης της Εύας Καϊλή, επιχείρησε να βάλει «στο κάδρο» του Qatargate τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά, με μοναδικό «στοιχείο» κάποιες δηλώσεις του εκεί, με την ευκαιρία του ταξιδιού του για την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σήμερα, το Politico γράφει ότι ο Μαργαρίτης Σχοινάς έχει μπει στο μικροσκόπιο, με αφορμή τις συγκεκριμένες δηλώσεις που είχε κάνει κατά την διάρκεια της παρουσίας του στο Κατάρ.

Οι συνεργάτες του Μαργαρίτη Σχοινά τονίζουν ότι ο Έλληνας Επίτροπος βρέθηκε στην έναρξη του παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ εκ της θέσεώς του – μιας και είναι μεταξύ άλλων αρμόδιος για τα σπόρ και υπογραμμίζουν ότι ταξίδεψε εκεί μαζί με με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Τόμας Μπαχ. Σημειώνουν δε ότι δεν θα μπορούσε να μην εκπροσωπηθεί η ενωμένη Ευρώπη στην πρεμιέρα μίας τόσο μεγάλης διοργάνωσης, όπως αναφέρει το protothema.gr.

Σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις του για τα εργασιακά στο Κατάρ, οι συνεργάτες του κ. Σχοινά αναφέρουν ότι δεν είπε τίποτε περισσότερο ή λιγότερο από τα όσα περιλαμβάνονται στην Έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO) για «συγκεκριμένες προόδους στα ζητήματα αυτά τα τελευταία 4,5 χρόνια». Μάλιστα, υπογραμμίζουν ότι ο κ. Σχοινάς ξεκίνησε το ταξίδι του στο Κατάρ συναντώντας τον εκπρόσωπο του ILO στη χώρα αυτή, ενώ προσθέτουν ότι όλες του οι συναντήσεις με αξιωματούχους του Κατάρ δημοσιοποιήθηκαν και αναρτήθηκαν στον επίσημο λογαριασμό του στο twitter.

Constructive meetings today in Doha with Minister of Foreign Affairs H.E. @MBA_AlThani_ and Minister of Labour H.E. Ali bin Samikh Al Marri.

The EU and Qatar will continue to broaden our relationship on mobility, skills, labour reform, security and people to people contacts. pic.twitter.com/CGgxrAP2ux

— Margaritis Schinas (@MargSchinas) November 20, 2022

Στα δημοσιεύματα γινόταν αναφορά και για μία συνάντησή του «στην περιοχή» με την Εύα Καϊλή: Οι συνεργάτες του κ. Σχοινά απαντούν ότι επρόκειτο για μία τυχαία συνάντηση, που δεν έγινε στο Κατάρ, αλλά στο Ντουμπάι, όπου η κα Εύα Καϊλή και ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης συμμετείχαν σε οικονομικό συνέδριο. Μάλιστα, παραθέτουν την ανάρτηση που είχε κάνει τότε στο twitter ο κ. Σχοινάς, ο οποίος έκανε λόγο για μία απρόβλεπτη και ευχάριστη συνάντηση , που έγινε μάλιστα σε παραλιακό εστιατόριο ελληνικής ιδιοκτησίας.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας