Το Εδεσσαϊκό Θέατρο, από την Παρασκευή 30-07-2021 και το Σάββατο 31-07-2021, με ώρα έναρξης 9:30μ.μ., ανεβάζει

στο Ανοιχτό Θέατρο της Γαβαλιώτισσας, τη θεατρική παράσταση “Εδεσσαίοι έτοιμοι για όλα, στα χρόνια του κορονοϊού”, σε κείμενο της Σοφίας Πετρίδου.

Πέντε Εδεσσαίοι φίλοι.

Έζησαν και τι δεν έζησαν ένα χρόνο τώρα! Όπως όλοι μας άλλωστε.

Ο Covid 19 ήρθε σαν ανεμοστρόβιλος στη ζωή τους και σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του. Τους κλείδωσε στα σπίτια τους, τους φίμωσε με μάσκες, τους τρύπησε τις μύτες με rapid και self test, τους έμαθε το lock down, το click away, το click inside, τους έκανε να νιώσουν σα δεκαπεντάχρονα που κινδυνεύουν να τα κάνουν τσακωτά επειδή άργησαν να γυρίσουν σπίτι, τους επέβαλε ένα σωρό απαγορεύσεις. Ουσιαστικά δηλαδή τους είπε «αυτά που ξέρατε να τα ξεχάσετε» ακόμη και τα πιο απλά, τα πιο αυτονόητα: τις αγκαλιές, τα φιλιά, τα χάδια, τα τραγούδια, τα γέλια, τους χορούς, τις παρέες, τον αέρα που αναπνέετε. Κι ο φόβος ήρθε και φώλιασε σιγά σιγά μέσα τους. Σ’ άλλον πολύ και σ’ άλλον πιο λίγο.

Ο Covid 19 ή για να μην τα ρίχνουμε όλα σ’ αυτόν, αυτοί που ανέλαβαν να μας σώσουν από τον ιό, ανάγκασαν το Νάκη να κλείσει το τουριστικό μαγαζί του στην περιοχή των Καταρρακτών, το Χρήστο τον άφησαν άνεργο σερβιτόρο αφού η ταβέρνα που δούλευε έκλεισε μετά το lockdown, τον Τάκη ιδιωτικό υπάλληλο του έμαθαν να δουλεύει με τηλεργασία, τον υδραυλικό Πάνο του στέρησαν τα μεροκάματα, αφού ο κόσμος φοβόταν και δεν τον έμπαζε σπίτι του, στον αστυνομικό Παναγιώτη επέβαλαν να κυνηγάει όποιον δε φορά μάσκα και να του κόβει πρόστιμο.

Όταν επιτέλους ήρθε η μέρα του «φτου ξελευθερία» οι πέντε φίλοι χαρούμενοι που σώθηκαν από την πανδημία επέστρεψαν στην κανονικότητα και αναγκάστηκαν να ασχοληθούν με τα χρέη που συσσωρεύτηκαν, τις υποχρεώσεις που αυξήθηκαν, το εμβόλιο που τους «ζητούσαν» να κάνουν και το φως στο τούνελ που δυστυχώς δεν έβλεπαν.

Πάνω στην απελπισία τους θυμήθηκαν την παράσταση «Άντρες έτοιμοι για όλα» που είχαν δει κάποτε και τότε η ιδέα αναπόφευκτα καρφώθηκε στο κεφάλι τους. «Γιατί αυτοί κι όχι κι εμείς? Πιο μάγκες ήταν αυτοί»;

Οι πέντε Εδεσσαίοι είναι έτοιμοι για όλα. Εσείς είστε έτοιμοι να τους δείτε;

Ένα σχήμα από ερασιτέχνες ηθοποιούς που με μεράκι και αγάπη εργάστηκε, με σκοπό να προσφέρει το μέγιστο των δυνατοτήτων του, να διασκεδάσει, να ψυχαγωγήσει αλλά και να προβληματίσει το θεατρόφιλο κοινό της πόλης.

Γενική Είσοδος 7,00€

Το Δ.Σ. του Εδεσσαϊκού Θεάτρου

