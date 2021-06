ΚΠΕ Έδεσσας-Γιαννιτσών, σεμινάριο για τη Φύση: “Το σχολείο χωρίς τοίχους”

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15/06/2021 μέσω της πλατφόρμας WEBEX, το σεμινάριο με τίτλο: «Φύση: Το σχολείο χωρίς τοίχους»

που διοργανώθηκε από τη ΔΠΕ Πέλλας μέσω της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με το ΚΠΕ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ.

Σκοπός της επιμόρφωσης ήταν η γνωριμία με μεθόδους, ιδέες και προτάσεις για ‘καλές πρακτικές’, σχετικά με την αγωγή στην Ύπαιθρο (outdoor education) και τα οφέλη της στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του σεμιναρίου οι εισηγήσεις και οι εισηγητές/τριες ήταν:

“Επανεφευρίσκοντας την Υπαίθρια Εκπαίδευση”, Κων/να Ταμουτσέλη, Δρ Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης, , Αρχιτέκτων τοπίου Mphil, Γεωπόνος ΜSc, επ.Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ

“Μια μέρα στον Κήπο των παιδιών”, Σαμάνθα Σαββαντόγλου, Παιδαγωγός

“The best classroom is… roofed only by the sky! Η καλύτερη αίθουσα

έχει… μόνο τον ουρανό για οροφή- Erasmus+ Κ1 , Μαρία Κικίδου & Μελίνα Τοξίδου, εκπαιδευτικοί του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αριδαίας.

“Ήχοι από τη φύση, στo πλαίσιo των προγραμμάτων του ΚΠΕ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ”,

Θοδωρής Παπαϊωάννου, μέλος ΠΟ ΚΠΕ Έδεσσας-Γιαννιτσών

“Εκπαίδευση στη φύση, στo πλαίσιo των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων”,

Ελισάβετ Φράγκου, ΥΣΔ ΔΠΕ Πέλλας

Στον απόηχο του σεμιναρίου, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν αναγνώρισαν την αξία της φύσης και της αρμονίας της, καθώς και τη σημαντικότητα της εκπαίδευσης στην Ύπαιθρο. Γιατί «η φύση μας αγγίζει μ’ έναν ιδιαίτερο για τον καθένα τρόπο. Το μυστήριό της μας αποκαλύπτεται, υπενθυμίζοντάς μας, πως η ζωή είναι κάτι παραπάνω από τις καθημερινές μας έγνοιες».

