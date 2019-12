Ο Λάμπρος Φισφής σε ένα μοναδικό stand up comedy show, στην Έδεσσα

Ένα stand up comedy show για τις μικρές λεπτομέρειες που μας ενώνουν για πρώτη φορά στην Έδεσσα!

Την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, με ώρα έναρξης 21.30.

Προπώληση 10 ευρώ. Ταμείο 12 ευρώ.

Εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε από το βιβλιοπωλείο “Τουφεξής”

(18ης Οκτωβρίου 25, τηλ.2381024000)

Μετά από 3 σεζόν στην Αθήνα και πάνω από 15.000 άτομα κοινό σε όλη την Ελλάδα η περιοδεία της stand up comedy παράστασης «Δες το θετικό» συνεχίζεται.

Ο Λάμπρος Φισφής στην προσπάθειά του να βρει τις θετικές στιγμές της ζωής υπεραναλύει τις λεπτομέρειες της καθημερινότητας, βάζει στο μικροσκόπιο τα ασήμαντα πράγματα που μας ενοχλούν, αυτοσαρκάζει τις αδυναμίες του και καυτηριάζει οτιδήποτε συνωμοτεί εναντίον της ευτυχίας μας.

Αν ψάχνετε το νόημα της ζωής. Αν θέλετε να συγκινηθείτε.

Αν σας αρέσει να φεύγετε από το θέατρο σοφότεροι. ΑΥΤΗ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

Αν καρφώνετε 36 πατάτες σε μια πιρουνιά. Αν σας παίρνει 40 λεπτά να μπείτε στη θάλασσα.

Αν όταν βάζετε ηλεκτρική σας αντιστέκεται πάντα ένα σκουπιδάκι.

Αν αγοράσατε οικολογικές λάμπες και πλέον ζείτε στο σκοτάδι.

Αν θα ψηφίζατε νόμο κατά της άσπρης κάλτσας στο σεξ.

Αν έχετε πετάξει με το ΚΤΕΛ που λέγεται Ryanair.

Αν μετά από μεσημεριανό ύπνο έχετε hangover.

Αν έχετε να πιείτε τεκίλα από το 1996.

Αν θεωρείτε ότι τα ΙΚΕΑ είναι φτιαγμένα από εξωγήινους.

Αν νιώθετε ηδονή όταν κάποιος σας ξύνει στην πλάτη.

Αν έχετε κάνει διακοπές σε rooms to let Καλλιόπη.

Αν κλαίτε όταν τραβάτε μια τρίχα από τη μύτη.

Αν δεν ξέρετε τι είναι ο συριγμός των ferry boat.

Αν είστε γονιός ή σκέφτεστε να γίνετε κάποια στιγμή.

Αν θέλετε να περάσετε ένα βράδυ γελώντας.

ΑΥΤΗ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ!

Μοιραστείτε με τους φίλους σας