Πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο για την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς

Η ψηφιοποίηση του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, η οποία εφαρμόζεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και αναδείχθηκε από το Περιφερειακό Ταμείο

Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions-CHRISTA» θα είναι το βασικό θέμα συζήτησης στο πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο του προγράμματος με τίτλο «Cultural Routes I: Ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς».

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάδειξη της πλούσιας και ποικιλόμορφης πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της Ευρώπης, που περιλαμβάνει φυσικούς και δομημένους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, έργα τέχνης, ιστορικές πόλεις, λογοτεχνικό και μουσικό έργο και αποτελεί σημαντικό στοιχείο της κοινωνικής ζωής, καθώς και της οικονομικής ανάπτυξης των ευρωπαϊκών χωρών.

Το σεμινάριο διοργανώνεται σήμερα, Τρίτη 18 Οκτωβρίου από τις 15.30 μέχρι τις 17.00, μέσω της Πλατφόρμας Εκμάθησης Πολιτικής του Προγράμματος Interreg Europe. Τις επόμενες μέρες θα διοργανωθούν και άλλα συναφή σεμινάρια. Το δεύτερο με τίτλο «Cultural Routes II: Αναβίωση πολιτιστικών διαδρομών» θα πραγματοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου και το τρίτο με τίτλο «Cultural Routes III: Έμπνευση για νέες πολιτικές» στις 3 Νοεμβρίου.

Για όσους ενδιαφέρονται η συγκεκριμένη καλή πρακτική έχει αναρτηθεί στην Πλατφόρμα Εκμάθησης Πολιτικής https://www.interregeurope.eu/policy-learning-platform .

Για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο μπορούν να κάνουν κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.interregeurope.eu/policy-learning-platform/events/cultural-routes-i-digitalisation-of-heritage

