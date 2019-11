”Στηρίζουμε…Παίζοντας”, Συλλογή τροφίμων για άπορες οικογένειες

Το 11o ”Στηρίζουμε…Παίζοντας” έρχεται την Κυριακή 24/11/2019 από τις 11.00 έως τις 19.00 στον πολυχώρο ΦΙΞ in art (26ης Οκτωβρίου 15 Θεσσαλονίκη).

Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι η συλλογή τροφίμων για τις άπορες οικογένειες που στηρίζει η ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ομάδας, με στόχο τόσο την ευαισθητοποίηση του κοινού όσο και την έμπρακτη συμμετοχή του σε θέματα εθελοντισμού και αλληλεγγύης.

Για τον λόγο αυτόν, αντί εισιτηρίου, συλλέγουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας, χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη προσωπικής υγιεινής.

Η Αρωγή Θεσσαλονίκης είναι μια ομάδα εθελοντών πολιτών, οι οποίοι δε δέχονται χρήματα ούτε φάρμακα, αλλά συγκεντρώνουν καθημερινά τρόφιμα μακράς διαρκείας και είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία προσφέρονται σε οικογένειες μονογονεϊκές, σε οικογένειες που και οι δυο γονείς είναι άνεργοι και γενικώς σε άτομα που η κρίση τα έφερε σε στάδιο οριακής επιβίωσης ακόμα και εξαθλίωσης.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Κέντρου Πολιτισμού Π.Κ.Μ.

Σας περιμένουμε όλους μικρούς και μεγάλους να υποδεχτούμε τα Χριστούγεννα και να διασκεδάσουμε παρέα!

Πρόγραμμα

11:00-12:00 «Προσκοπικά παιχνίδια» από α) 9ο Σύστημα Αεροπρόσκοπων Εύοσμου, β) 2ο

Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Τ.Ε.Λ.Π., γ) 5ο&13ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων

Τ.Ε.Λ.Π.

12:00 -13:00 «Ο Ρένος και η ορχήστρα», θεατρική παράσταση από το Σύγχρονο Ωδείο

13:00 -13:30 «Παιχνίδια του δρόμου» με την Κλόουν Πίπη

13:30 -14:00 Zumba με την Αλεξάνδρα Μπίτη

14:00 -15:00 «Ο Καραγκιόζης και το στοιχειωμένο δέντρο», Παράσταση παραδοσιακού

Θεάτρου Σκιών από το θίασο Κούλελη – Κυρατσού

15:00 -16:00 Θεατρικό παιχνίδι και κουκλοθέατρο από «Το σπίτι της γιαγιάς Μαρίκας» με

τις Αρελάκη Βασιλική και Σαμανίδου Ιουλία

16:00-17:00 Χορός με τους PJ Masks OWLETTE & CAT VOY από «Fantasy and Heroes

Greece»

17:00-18:00 Zumba ® με την Μελίνα Αμανατίδου

18:00-19:00 «Ο γύρος του κόσμου σε 5 παραμύθια» από τους «ΝΤΟΥέΝΤΕ Θέατρο &

Τέχνη»

Παράλληλα Δρώμενα

11:00-12:00 «Μελωμύθι μουσική και παραμύθι»

12:00-17:00 Παίζουμε με το ΚΔΑΠ « Όλα είναι παιχνίδι» με μπουρμπουλήθρες, στόχους

και πυραμίδα με χιονανθρωπάκια

12:00-15:00 «Κατασκευάζουμε σβώλους σπόρων με πηλό» με τους «Περβολάρηδες

Θεσσαλονίκης»

12:00-14:00 «Δημιουργώντας γλυκά με ζαχαρόπαστες με την Μαίρη Τσολερίδου »

13:00-14:00 Βουτιά στα παραμύθια από την Κρυσταλία Παραμυθού.

13:00-16:00 Ρομποτική με την υποστήριξη τού τμήματος πληροφορικής του 5ου

Εσπερινού ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης

14:00-16:00 Εκπαιδευτική Ρομποτική ROBOT SET GO robotics and more

17:00-18:00 Χριστουγεννιάτικα στολίδια και κατασκευές με πηλό από το «Καλλιτεχνικό

Εργαστήρι Ανέμη»

Ολοήμερα Δρώμενα

11:00-18:00 Face Painting από τα «πολύχρωμα Πινέλα»

11:00-18:00 Χριστουγεννιάτικα στολίδια και κατασκευές

11:00-18:00 «Το Δέντρο των Ευχών»

11:00-18:00 «Γράμμα στον Άη Βασίλη»

11:30-17:00 «Παιχνίδια της γειτονιάς»

Μαζί μας θα είναι η ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α. Παύλου Μελά Σταυρούπολης & Κορδελιού-Ευόσμου.

Σχεδιασμός αφίσας και flyer από την Αναστασία Αμπεριάδου (AddArt).

Άμεσες ανάγκες σε τρόφιμα και λοιπά είδη:

Ελαιόλαδα, Σπορέλαια, Ντοματοχυμοί, Κέτσαπ, Αλάτια, Ξύδια, Χυμός λεμόνι (για μαγείρεμα), Όσπρια (φακές, ρεβίθια), Ρύζι, Μέλι, πραλίνες, μαρμελάδες

Πρωινά (γάλατα μακράς διάρκειας, κακάο, δημητριακά, φρυγανιές, κομπόστες, καφέδες, κέικ κλπ) , Ζαχαρώδη (μπισκότα, κράκερς, μπάρες δημητριακών, κρουασάν κλπ)

Κονσέρβες διάφορες, Πουρέ πατάτας

Χαρτί υγείας, Χλωρίνες και καθαριστικά γενικής χρήσης

Είδη προσωπικής υγιεινής (σαμπουάν, αφρόλουτρα, σαπούνια, οδοντόκρεμες, κρεμοσάπουνα, σερβιέτες κλπ)

Παιδικές πάνες Νο 4, 5 και 6 και ακράτειας, Μωρομάντηλα, Παιδικά σαμπουάν και αφρόλουτρα, Απορρυπαντικά ρούχων, Απορρυπαντικά πιάτων

Με εκτίμηση

Η Ομάδα της Αρωγής Θεσσαλονίκης

