46o Διεθνές Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους, Δράμας

Μια σειρά από νέες δράσεις για το πρόγραμμα Cinematherapy υλοποιούνται από το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

σε Ελλάδα και εξωτερικό, επιβεβαιώνοντας την απήχηση αλλά και επιδραστικότητα του καινοτόμου προγράμματος του DISFF που πραγματοποιείται με μεγάλη επιτυχία εδώ και τρία χρόνια.

*Συνεργασία του Συλλόγου Γονέων Ατόμων με Αυτισμό Ρεθύμνου με το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ρεθύμνου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με τον γενικό τίτλο Think Blue τον Απρίλιο, μήνα διεθνώς αφιερωμένο στον αυτισμό, πραγματοποιεί δράσεις ευαισθητοποίησης ανοιχτές στην κοινότητα. Μέσω της προηγούμενης γνωριμίας του Φεστιβάλ Δράμας με τη θεατρική ομάδα ΑμεΑ «Αντιήρωες», η οποία συμμετείχε στο πρόγραμμα Cinematherapy του Φεστιβάλ με το ντοκιμαντέρ «Πώς να εκπαιδεύσεις ένα Αντιήρωα» (2021), στήθηκε η ιδέα της δημιουργίας ενός νέου ντοκιμαντέρ από την αρχή (σενάριο-σκηνοθεσία-λήψη-μοντάζ). Έτσι, τις μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, με την καθοδήγηση του Γιάννη Σακαρίδη, καλλιτεχνικού διευθυντή του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, τη Ντενίς Νικολάκου, ψυχοθεραπεύτρια και δημιουργό του προγράμματος Cinematherapy και τον σκηνοθέτη Γιάννη Μπλέτα, πραγματοποιήθηκε ένα workshop όπου την πρώτη μέρα γράφτηκε το σενάριο, ενώ τη Μ.Τετάρτη και τη Μ.Πέμπτη έγιναν τα γυρίσματα με την ενεργή συμμετοχή 15 ατόμων της ομάδας «Αντιήρωες» από όλα τα πόστα (εικονολήπτης, βοηθός σκηνοθέτη, σκρίπτ, μπούμαν, ηθοποιός κλπ), και με αποτέλεσμα την παραγωγή μιας ταινίας. Παράλληλα η ομάδα είχε την ευκαιρία να περάσει δημιουργικό χρόνο μέσα από παιχνίδια ενδυνάμωσης, μοίρασμα ιδεών και ψυχοθεραπευτικές ασκήσεις από την Ντενίς Νικολάκου με μεγάλη ανταπόκριση από τους συμμετέχοντες. Επιπλέον έμαθε πώς γεννιέται μια ιδέα και γίνεται σενάριο, πώς οργανώνονται τα πλάνα, πώς φαίνονται οι λήψεις σκηνών και πίσω από το φακό, πώς δουλεύουν οι επαγγελματίες του χώρου, πόση σημασία έχει η στιγμή και το κάδρο, πόσες επαναλήψεις δουλεύεις για να πάρεις το ουσιώδες ή να έχεις πολύ υλικό για να επιλέξεις, ποιος είναι ο ρόλος του φωτισμού και πολλά άλλα.

*Τo πρόγραμμα Cinematherapy στο The Greek Film Festival in Berlin

Το The Greek Film Festival in Berlin, για πρώτη φορά φέτος συνεργάστηκε με το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας παρουσιάζοντας το πρόγραμμα Cinematherapy με “όχημα” την ταινία του Θάνου Τοκάκη «Tokakis or What’s My Name». Η επικεφαλής του προγράμματος Ντενίς Νικολάκου ταξίδεψε στο Βερολίνο και μίλησε στο κοινό για τις θεραπευτικές ιδιότητες των ταινιών πλαισιωμένη από την διευθύντρια του φεστιβάλ Σοφία Σταυριανίδου, τον καλλιτεχνικό διευθυντή Γιάννη Σακαρίδη και τον Κωνσταντίνο Αϊβαλιώτη, head programmer/short films. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής Γιάννης Σακαρίδης ανανέωσε το ραντεβού για την επόμενη διοργάνωση και μίλησε για «το καλύτερο εθνικό φεστιβάλ στον κόσμο» κατά την εισαγωγή του στο Cinematherapy. Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Δράμας παρουσιάστηκε στο Babylon όπου σημειώθηκε το αδιαχώρητο.

*Συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα Cinematherapy στα σχολεία της Δράμας

Μετά την επιτυχημένη πορεία του προγράμματος Cinematherapy το σχολικό έτος 2021-2022 στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων του Φεστιβάλ, συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά στα σχολεία της περιφερειακής ενότητας Δράμας. Το πρόγραμμα, με επικεφαλής την ειδικό ψυχικής υγείας Ντενίς Νικολάκου, ήδη «τρέχει» με πολύ θετικά σχόλια από εκπαιδευτικούς και μαθητές σημειώνοντας μεγάλη ανταπόκριση από τις σχολικές μονάδες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Το πρόγραμμα Cinematherapy, απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους έως 18 ετών, αφορά το σχολικό έτος 2022-2023 και στοχεύει στην περαιτέρω ενδυνάμωση του παιδαγωγικού ρόλου του Φεστιβάλ, μέσα από ποικίλα και καινοτόμα προγράμματα.

Πραγματοποιείται εξ’ ολοκλήρου διαδικτυακά (online) στο πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου και προσφέρεται δωρεάν και προαιρετικά σε όλους τους συμμετέχοντες με την οικονομική υποστήριξη της Raycap S.A

*Podcast Cinematherapy

Η ψυχοθεραπεύτρια και επικεφαλής του προγράμματος Cinematherapy του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας Ντενίς Νικολάκου εντάχθηκε πρόσφατα στο δυναμικό της LiFo εγκαινιάζοντας μια νέα σειρά podcast με τον ομώνυμο τίτλο. Η σειρά εκπομπών εξερευνά τις ανθρώπινες σχέσεις και τις ψυχολογικές προεκτάσεις μέσα από αφηγήματα κινηματογραφικών χαρακτήρων. Το θεματικό περιεχόμενο των εκπομπών θα εστιάζει στην ανάλυση του χαρακτήρα/ηρώα μέσω του αφηγήματος μιας επιλεγμένης ταινίας ή θεατρικού έργου με προσκεκλημένους από τον καλλιτεχνικό χώρο, με συζητήσεις και αναλύσεις πάνω σε θεματικές όπως: διαπροσωπικές σχέσεις, διαχείριση θυμού́, τραυματικές εμπειρίες, οριοθέτηση, γενικευμένο άγχος, κρίσεις πανικού́, κακοποίηση, κοινωνικός αποκλεισμός, οικογενειακοί δεσμοί, LGBTQI, κ.α.

