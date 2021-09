Who is Who International Awards «Ελλάδα, ο Κόσμος Όλος»!

Παγκόσμιοι ηγέτες στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο

Ισχυρές προσωπικότητες διεθνούς εμβέλειας θα τιμήσουν με την παρουσία τους την υψηλού κύρους εκδήλωση των βραβείων Who is WhoInternational Awards, με τίτλο «Ελλάδα, ο Κόσμος Όλος» που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, στην Αθήνα,υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ.

Σε ένα GalaDinner γεμάτο λάμψη, που θα παρουσιάσουν η δημοσιογράφος Μαρία Νικόλτσιου και ο ηθοποιός Ρένος Χαραλαμπίδης, θα βραβευτούν οι Διεθνείς Διαπρεπείς Άντρες και οι Διεθνείς Γυναίκες Ηγέτες που έχουν ξεχωρίσει για το έργο και την προσφορά τους στις πέντε κατηγορίες του θεσμού, της Επιχειρηματικότητας,της Επιστήμης, των Τεχνών, της Ακαδημίας και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας.

Τα τιμώμενα πρόσωπα της εκδήλωσης

Οι διεθνείς Γυναίκες Ηγέτες

• H.H. SheikhaIntisarSalemAlAliAlSabah, Πριγκίπισσα του Κουβέιτ και Πρόεδρος του IntisarFoundation. Ξεχωρίζει παγκοσμίως για την δράση της και την προστασία των κακοποιημένων Γυναικών στον αραβικό κόσμο

• HIRH HertaMargareteHabsburg-Lothringen, Αρχιδούκισσα Αυστρίας, Πριγκίπισσα της Τοσκάνης και Πρόεδρος τουFlame of Peace, γνωστή διεθνώς για την δράση της για την επικράτηση της παγκόσμιας Ειρήνης και την Προστασία του Περιβάλλοντος

• GeorgiaGarinois – Melenikiotou, Πρώην Εκτελεστική Αντιπρόεδρος (Executive VicePresident) στον Όμιλο Εταιρειών «EstéeLauder Companies»

• Αμβροσιάδου Έλενα, Πρόεδρος της IkosAssetManagement LTD

• Αναγνώστου Βασιλική, Γενική Διευθύντρια & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Εταιρειών EpsilonNet

• Βαλσαμά Μαίρη, Γενική Διευθύντρια της Henkel Hellas

• Βογιατζή-Ξένου Ρία, Ιδρύτρια του Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Γραφείου Elastic Architects

• Κουνενάκη-Εφραίμογλου Σοφία, Αντιπρόεδρος Ιδρύματος Ελληνικού Κόσμου & Πρόεδρος ΕΕΔΕΓΕ

• Λιναράκη Γεωργία, Πρόεδρος ANTIPOLLUTION S.A.

• Πίττα-Χαζάπη Αλεξάνδρα, Διευθύνων Σύμβουλος της Μελισσοκομικής εταιρείας Αττική-Πίττας

• Τσέτη Τζούλια, Πρόεδρος της Uni-Pharma

Οι διεθνείςΔιακεκριμένοι Άνδρες

• Αγγελόπουλος Αλέξανδρος, Διευθύνων Σύμβουλος της HotelsAldemar

• Αναστασόπουλος Σίμος, Πρόεδρος της Πετσιάβας Α.Ε. & Επίτιμος Πρόεδρος του Αμερικανο-Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου

• Δρ. Αποστολόπουλος Βασίλης, Διευθύνων Σύμβουλος Ιατρικού Ομίλου Αθηνών & Πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ)

• Γιαννέτος Δημήτρης, Διάσημος Έλληνας Σχεδιαστής Μόδας

• Katsos Louis, ΠρόεδροςτηςJekmar Associates Inc

• Kafarakis Phil, Πρόεδροςτης Specialty Food Association

• ΠαπάζογλουΠάνος, Managing Partner της EY Greece and South Cluster Leader

• Παπανικολάου Χρήστος, Διακεκριμένος Ζωγράφος – Ειδική τεχνική γραμμικής φωτεινής σκίασης

• Prakash Hinduja, ΠρόεδροςτουHinduja Group Europe

• ΣαρίκαςΌμηρος, Managing Partner Brookstreet Equity Partners LLP και Liveryman γιατο City of London

• Τσιάρας Φίλιππος, Διεθνής Έλληνας Καλλιτέχνης

• ZaneBilly (Τζανετάκος Βασίλης), Διάσημος Ελληνοαμερικανός ηθοποιός του Hollywood

Την παραμονή του GalaDinnerκαι της τελετής απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί το PreEventDinnerπρος τιμήν όλων των βραβευμένων καλεσμένων και παρουσία υψηλόβαθμων Υπουργών, διακεκριμένων επιχειρηματιών, διακεκριμένων Ελλήνων και Φιλελλήνων, χορηγών και εκπροσώπων των ΜΜΕ.

Οι θεσμικοί εταίροι των βραβείων είναι η Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών (EENE) και η Britishpedia.

Ειδική Συμμετοχή από τον Διεθνή Τενόρο Ευάγγελο Γιαμούρη.

Τα διεθνή βραβεία Who is Who ιδρύθηκαν από τις εκδόσεις Who is Who Greece, την εγκυκλοπαίδεια των βιογραφιών των σημαντικότερων ελληνικών προσωπικοτήτων σε όλο τον κόσμο. Σκοπός των βραβείων είναι η προώθηση διακεκριμένων Ελλήνων και Φιλελλήνων, της δημιουργικότητας, της ικανότητας και της ηθικής στην Επιχειρηματικότητα, την Ηγεσία, την Επιστήμη, την Τέχνη, την Ακαδημία και την Κοινωνική Ευθύνη, καθώς και την αποκατάσταση της ηθικής και τον επαναπροσδιορισμό του Ελληνισμού.

Οι εκδηλώσεις των Who is Who International Awards εξυπηρετούν, εκτός από το όραμα και την αποστολή τους, την επιχειρηματική και διπλωματική δικτύωση καθώς και την αξία του τουρισμού

