Άνοιγμα αγοράς: Με χρονικό όριο – «Παγώνει» το άνοιγμα των κομμωτηρίων;

Πώς θα ανοίξει η αγορά από Δευτέρα. Το SMS, το χρονικό όριο και η απαγόρευση μετακίνησης εκτός Δήμου. Πάει πίσω η απόφαση για τα κομμωτήρια.



Ένα βήμα πριν το άνοιγμα της αγοράς με την επιστροφή του click away και σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του DNews η νέα κατάτασταση που θα διαμορφωθεί θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Τα ψώνια με την επιστροφή του click away που θεωρείται πλέον βέβαιη αλλά και με το click in shop από Δευτέρα θα γίνονται με SMS και κωδικό 2 στο 13033. Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες του DNews δεν θα επιτρέπεται η μετακίνηση εκτός Δήμου ενώ θα υπάρχει χρονικό όριο τριών ωρών.

Παράλληλα, η απόφαση για άνοιγμα στα κομμωτήρια φαίνεται ότι… σκοντάφτει και αναμένεται να καθυστερήσει.

Γεωργιάδης: Δεν θα έχουμε το 100% της λειτουργίας της αγοράς

«Ο πρωθυπουργός έθεσε δημοσίως την πρόθεση της κυβερνήσεως. Θα πρέπει να τεκμηριωθεί με στοιχεία στην Επιτροπή, ώστε να πειστούν οι ειδικοί και να πάρουμε το “πράσινο φως”. Ως υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων έχουμε ετοιμάσει με μεγάλη επιμέλεια τους κανόνες και το σύστημα ώστε με υγειονομική ασφάλεια να δώσουμε “ανάσα” στην αγορά».

Αυτό επισήμανε ο υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά 90.1.

«Έχουμε συστήσει ομάδα εργασίας και παρακολουθούμε κάθε χώρα της Ευρώπης, πότε άνοιξαν τις αγορές τους, με τι κανόνες και τι επίπτωση είχε αυτό στην εξέλιξη της πανδημίας στη δική τους χώρα» ανέφερε και προσέθεσε: «Έχουμε κατ’ αυτόν τον τρόπο ευκρινή εικόνα, του πώς και με ποιον τρόπο οι αποφάσεις επηρεάζουν. Έχουμε το σχέδιο, έχουμε βρει τους κανόνες, ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε και θα πάμε με ασφάλεια εκεί που πρέπει. Δεν θα έχουμε το 100% της λειτουργίας της αγοράς προφανώς, αλλά δεν θα έχουμε και το 100% του κλεισίματος».

Την Παρασκευή οι ανακοινώσεις

Ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης μιλώντας νωρίτερα σήμερα στον Realfm 97,8 και στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου δήλωσε οτι το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει προτείνει μέτρα και κανόνες και η επιτροπή θα αποφασίσει την Παρασκευή πιθανή έναρξη της αγοράς.

Η Επιτροπή όπως δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, θα αποφασίσει για πιθανή έναρξη της αγοράς, αφού λάβει υπόψιν όλα τα επιδημιολογικά δεδομένα.

“Η Παρασκευή είναι η κρίσιμη ημέρα και κάθε Παρασκευή οι προτάσεις κατατίθενται και από εκεί και πέρα γίνεται συζήτηση και στο τέλος καταλήγουν σε μια πρόταση που τελικά ο Πρωθυπουργός λαμβάνει την απόφαση που ανακοινώνεται στις 6 το απόγευμα από τον αρμόδιο υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας” πρόσθεσε.

“Πέραν του click away, συζητείται να λειτουργήσει η αγορά με ραντεβού εντός του καταστήματος. Πάντα όμως μιλάμε με ραντεβού. Και το click away είναι με ραντεβού και η είσοδος στο κατάστημα θα είναι με ραντεβού με την ίδια διαδικασία που είχαμε περιγράψει. Υπάρχει πρόβλεψη τι κινητικότητα θα δημιουργήσει το κάθε μέτρο που προστίθεται και οι ειδικοί θα αποφασίσουν ποιο μέτρο χωρά” κατέληξε ο Νίκος Παπαθανάσης.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας